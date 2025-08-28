Los 5 mejores fichajes en la Premier League de cara a la temporada 2025 - rankeados

La Premier League está posicionada como la mejor liga del mundo hace ya varios años, y eso genera que los cracks que surgen de las distintas partes del mundo escojan ese destino para hacer explotar sus carreras.

En este mercado de fichajes, los principales clubes ingleses salieron con furia al mercado a llevarse la mayor cantidad de figuras posibles, y vaya si lo han logrado. El Arsenal y el Liverpool aparecen como los dos grandes candidatos a campeonar en la liga británica, aunque el Chelsea viene de consagrarse en el Mundial de Clubes y es de temer de cara a la campaña que acaba de iniciar.

5. Benjamin Sesko

Fulham v Manchester United - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

El delantero esloveno llegó a un Manchester United en crisis, pero con la ilusión de llevar a los Diablos Rojos a lo más alto. Ya disputó dos encuentros, todavía no anotó.

4. Estêvão

Chelsea FC v Bayer 04 Leverkusen - Pre-Season Friendly | Visionhaus/GettyImages

Tras romperla en el Palmeiras, el joven maravilla de la cantera del Verdao llegó al campeón del mundo para seguir haciendo de las suyas. En los dos encuentros que lleva jugados con los blues dio una asistencia.

3. Eberechi Eze

Arsenal v Leeds United - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El atacante fue recomprado por el Arsenal tras ser una de las figuras del histórico Crystal Palace campeón de la FA Cup y la Community Shield. Además, es frecuentemente convocado a la selección inglesa.

2. Florian Wirtz

Liverpool v Bournemouth - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El alemán fue muy codiciado en los últimos mercados de pases, incluso con un fuerte interés del Real Madrid. Finalmente, optó por ponerse la camiseta del Liverpool, actual campeón inglés. Jugó dos partidos oficiales y dio una asistencia en la final de la Community Shield.

1. Viktor Gyökeres

Arsenal v Leeds United - Premier League | Crystal Pix/MB Media/GettyImages

El sueco de 27 años llegó al Arsenal para ser la gran referencia ofensiva y vaya si lo está logrando: jugó dos partidos y marcó dos tantos. Sus estadísticas previas lo respaldan y su futuro en el Emirates parece ser muy promisorio.

Más noticias sobre el mercado de fichajes