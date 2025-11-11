Los 5 mejores partidos del parón de selecciones de noviembre

El parón internacional de noviembre está aquí para despedir el calendario internacional 2025 y entre partidos de clasificación para el Mundial 2026 en distintas federaciones, y amistosos, las diversas selecciones saldrán a la cancha para prepararse para sus próximos objetivos.

A continuación, los cinco mejores partidos del parón internacional de este mes.

1. Inglaterra vs Serbia

Latvia v England - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Mateusz Slodkowski/GettyImages

Fecha: jueves 13 de noviembre

Horario: 14:45 (USA), 13:45 (MX) y 20:45 (ESP)



El equipo de Thomas Tuchel se medirá con los serbios en condición de local, en lo que será su despedida frente a su gente en el año 2025. Este encuentro tranquilamente podría darse en un Mundial o Eurocopa.



La selección inglesa ya tiene asegurado su puesto en el Mundial 2026.

2. Polonia vs Países Bajos

Poland v Netherlands: Group D - UEFA EURO 2024 | Dan Mullan/GettyImages

Fecha: viernes 14 de noviembre

Horario: 14:45 (USA), 13:45 (MX) y 20:45 (ESP)



Otro partido atractivo que podría ser en una competencia internacional, aunque en esta oportunidad sea por Eliminatorias: los capitaneados por Robert Lewandowski recibirán en Varsovia a Frenkie de Jong y compañía.

3. Angola vs Argentina

Argentina v Colombia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Daniel Jayo/GettyImages

Fecha: viernes 14 de noviembre

Horario: 12:00 (USA), 10:00 (MX) y 17:00 (ESP)



Los campeones del mundo cerrarán el año jugando en África frente a Angola, en un encuentro donde tendrán muchos futbolistas desafectados por no llegar a darse las vacunas necesarias a tiempo. A pesar de las bajas, la selección argentina de Leo Messi siempre garantiza espectáculo.

4. Japón vs Ghana

TOPSHOT-FBL-WC-2022-MATCH53-JPN-CRO | INA FASSBENDER/GettyImages

Fecha: viernes 14 de noviembre

Horario: 05:20 horas (USA), 04:20 horas (MX) y 11:20 horas (ESP)



Este duelo de estilos contrapuestos será apasionante, con Japón, una de las grandes sorpresas del último Mundial, enfrentándose a la físicamente poderosa selección de Ghana en Toyota.

5. México vs Uruguay

Mexico v Uruguay - International Friendly | Matthew Stockman/GettyImages

Fecha: sábado 15 de noviembre

Horario: 20:00 (USA), 19:00 (MX) y 02:00 del domingo (ESP)



El Tri se verá las caras con el equipo de Marcelo Bielsa en su primera presentación por este parón internacional de noviembre, en un encuentro que seguramente sea caliente y disputado.

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL INTERNACIONAL