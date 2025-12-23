Los 5 posibles destinos para Bruno Fernandes si sale del Manchester United

Bruno Fernandes sintió una molestia en el partido del Manchester United ante el Aston Villa y fue reemplazado. Con este panorama, el portugués, líder y referente absoluto del vestuario del equipo que dirige Rubem Amorim pierde a su principal carta por alrededor de 30 días, impidiéndole estar en varios partidos de los Diablos Rojos.

Incluso Bruno Fernandes aseguró en los últimos días que el Manchester United intentó venderlo en el pasado mercado de fichajes: "Cristiano Ronaldo me aconsejó, pero decidí quedarme".

Bruno Fernandes fichó por el Manchester United en invierno de 2020 y se convirtió en uno de los pilares del club británico. Tanto es así que acabó siendo capitán, disputando hasta el momento un total de 307 partidos.

"Sentí un poco que ‘si te vas, no pasa nada para nosotros’ y eso me dolió. Más que dolor, me dio tristeza. Soy un jugador que siempre está disponible y doy lo mejor de mí", añadió.

Ante este escenario, planteamos 5 posibles equipos que quieran contratar al muy buen mediocampista nacido en Portugal.

1. Al Hilal

FBL-ASIA-C1-UAE-KSA-HILAL-AHLI | -/GettyImages

Se rumoreó el fuerte interés de uno de los gigantes del fútbol saudí con una oferta cercana a los 90 millones de euros, pero Rúben Amorim apostó por la continuidad de su compatriota.

2. Bayern Múnich

1. FC Heidenheim 1846 v FC Bayern München - Bundesliga | A. Scheuber/GettyImages

Bruno está en el radar del Bayern Múnich desde hace algún tiempo. El equipo de la Bundesliga es un gran admirador del jugador de 31 años, mientras que en el vestuario del United existe la sensación de que podría estar jugando su última temporada en el club. Su cláusula de 56 millones de euros es asequible para un gigante como el club bávaro.

3. Al Nassr

Al Nassr v Al Wahda - Friendlies | Anadolu/GettyImages

Fernandes fue contactado numerosas veces por clubes en Arabia Saudita, pero estaba decidido a permanecer en el United al menos una temporada más.TalkSPORT informó en varias ocasiones que se dieron tres acercamientos, incluido uno del equipo que tiene como su gran talismán a Cristiano Ronaldo, que fueron rechazados por el centrocampista portugués.

4. Real Madrid

Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA Sports | Mateo Villalba/GettyImages

No hay en la plantilla del Real Madrid un mediocampista como Bruno Fernandes. Ni con la jerarquía ni la experiencia para momentos críticos, com los que atraviesa el equipo de Xabi Alonso. Pareciera dificil de imaginar que se dé este movimiento, pero sería muy interesante para los blancos.

5. PSG

FBL-FIFA-QAT-PSG-FLAMENGO | KARIM JAAFAR/GettyImages

El PSG, vigente ganador de la Copa Intercontinental ante Flamengo podría perder a Vitinha y Neves, por lo que pensar en el portugués no es una locura, dándole toque, prestancia, experiencia y gol.

