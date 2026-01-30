Los 5 puntos fuertes del Benfica, el rival del Real Madrid en los Playoffs de la Champions League

El 4-2 del Benfica ante el Real Madrid ya es historia. Del fútbol, de la Champions League y también del calendario de ambos clubes.

Pero habrá revancha pronto. Los de Mou ganaron por dos goles de diferencia y eso, ante los otros resultados de la última jornada, les permitió meterse en los playoff, ya que hasta el último segundo estaban eliminados. Por su parte, los dirigidos por Álvaro Arbeloa no pudieron empatar y por eso bajaron a ese sitio, cuando comenzaron la jornada en la tercera colocación y en el top 8.

Luego del sorteo de este viernes, ambos equipos se volverán a enfrentar por los 32vos de final y ya quedó demostrado que los portugueses son fuertes, pero vayamos a desglosar lo que puede representar para el Real Madrid este duelo trascendental.

1. La variedad táctica

SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Carlos Rodrigues/GettyImages

Mourinho tuvo algunas bajas importantes, como la del colombiano Richard Ríos, el belga Lukebakio y el danés Bah y hay que ver si están disponibles para estas dos o tres semanas antes de los partidos. El técnico portugués puede utilizar varios sistemas diferentes, aunque viene utilizando un 4-2-3-1 en su estancia en el conjunto lisboeta, con el argentino Prestianni como futbolista diferencial.

2. Presión asfixiante

FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRID | FILIPE AMORIM/GettyImages

A Mourinho le gusta presionar fuerte en la salida y en su estadio sobre todo, ante su público, con un equipo como el Real Madrid. Además, la ida será en Portugal y con la historia reciente, sería raro imaginar un planteamiento diferente. Una máxima del técnico portugués es apretar y apretar si se dan las circunstancias adecuadas, y aunque el Real Madrid es un equipo superior seguro, que trata de ponerle presión.

3. Muy buena salida de balón

SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | DeFodi Images/GettyImages

Lo primordial que buscan es la eficiencia y la buena ejecución. No se entretienen ni se complican en exceso y optan por salir jugando con celeridad, ya sea a ras de suelo, si es posible, o si lo consideran adecuado mediante un balón largo a su hombre boya, el griego Pavlidis, que es fuerte, corpulento y potente.

4. Con Mou, solvencia defensiva

Benfica v Real Madrid - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

Desde la llegada de Mourinho se ve a un equipo solidario, que repliega muy junto y que en muchos tramos con balón estará en un bloque medio-bajo. Por arriba, son un conjunto que tiene tres o cuatro jugadores bastante poderosos en el juego aéreo y le permite, desde la concentración, estar siempre en partido.

5. Pavlidis, la referencia ofensiva

SL Benfica v GD Estoril Praia - Primeira Liga | Eurasia Sport Images/GettyImages

El griego Pavlidis es un delantero sin mucho nombre en Europa, pero de mucho nivel. Ya lo lleva demostrando temporada y media en Lisboa, como antes lo hizo en la Liga neerlandesa defendiendo los colores del AZ y el Willem II. Su curso hasta ahora es brillante con 26 goles, aunque la mayoría son en la Liga local: 19. En Champions le está costando y solo ha conseguido dos tantos, pero uno de ellos ante el Real Madrid de penal. Es un delantero muy fuerte, potente en carrera y correoso. Remata muy bien con ambas piernas y la cabeza. El argentino, que estuvo cerca de irse, tiene toda la confianza de Mourinho y jugó un gran partido ante la Casablanca y son la esperanza en ofensiva para los lusos.

