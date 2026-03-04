El FC Barcelona le ganó 3-0 la vuelta de semifinales de la Copa del Rey al Atlético de Madrid, pero no le alcanzó para dar vuelta el 0-4 de la ida. Este resultado catapultó al Colchonero, que supo jugar de manera inteligente el encuentro, a la gran final del torneo, donde enfrentará al ganador del duelo entre la Real Sociedad y el Athletic Club.

A pesar de la eliminación, el Barcelona jugó un gran partido y Flick se mostró orgulloso por el esfuerzo de sus jugadores.

1. El carácter

TOPSHOT-FBL-ESP-CUP-BARCELONA-ATLETICO MADRID | JOSEP LAGO/GettyImages

El FC Barcelona recogió el guante tras la derrota en el Metropolitano: se recuperó en LaLiga, volviendo a ganar la cima del torneo, y dio la talla en el partido de vuelta ante el Colchonero. Pegó pelotas en los malos y Juan Musso tuvo buenas intervenciones.

2. El juego colectivo

Fc Barcelona V Atletico De Madrid - Copa Del Rey Semifinal 2 | Europa Press Sports/GettyImages

Si bien el el final se desdibujó por la urgencia de un último tanto, el FC Barcelona supo tener tramos de partido de fútbol muy vistoso, rompiendo el bloque bajo y cerrado del Aleti a puro tiki taka. Dos de las figuras del encuentro en el Colchonero sin dudas fueron los dos defensores centrales.

3. La mejoría de Lamine Yamal en partidos decisivos

FC Barcelona v Atletico Madrid - Spanish Copa del Rey | Soccrates Images/GettyImages

El joven maravilla del FC Barcelona estaba en deuda en las grandes noches, y frente al Atlético dio la cara: si bien fue muy bien contenido por Ruggeri a lo largo del encuentro, pudo asistir para el primer gol de la noche y no le pesó la responsabilidad de encabezar el ataque Culé.

4. La localía fuerte

FC Barcelona v Atletico Madrid - Spanish Copa del Rey | Soccrates Images/GettyImages

Desde la reinauguración del Camp Nou, el FC Barcelona ha perdido poco y nada. En esta oportunidad, el inmueble tenía que jugar un rol preponderante y lo ha logrado, metiendo presión a los rivales y empujando a los suyos. Sin dudas puede ser importante para lo que viene.

5. El buen momento de Marc Bernal

FBL-ESP-CUP-BARCELONA-ATLETICO MADRID | JOSEP LAGO/GettyImages

El canterano se recuperó de su grave lesión de rodilla y volvió con todo, incluso en una desconocida faceta anotadora. Contra el Atlético metió dos, y su presente en el primer equipo ilusiona a más de uno.

