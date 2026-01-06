La historia del Manchester United abarca más de 130 años, desde sus orígenes como Newton Heath en la década de 1880. En sus primeros pasos, el club funcionaba bajo una gestión casi artesanal: secretarios, comités y decisiones colectivas que poco tienen que ver con el fútbol hiperestructurado de hoy.

Con el paso del tiempo, figuras monumentales como Sir Matt Busby y, especialmente, Sir Alex Ferguson, definieron la grandeza del club. Sin embargo, desde la retirada de Ferguson en 2013, el United ha vivido una etapa de inestabilidad constante, marcada por proyectos inconclusos, cambios de rumbo y un uso cada vez más frecuente de entrenadores interinos, llamados a apagar incendios y facilitar transiciones.

Ahora, con la salida repentina de Ruben Amorim, Darren Fletcher se hará cargo de forma momentánea del primer equipo.

Los 6 entrenadores interinos que ha tenido el Manchester United

1. Ole Gunnar Solskjaer

FBL-ENG-PR-WATFORD-MAN UTD | IAN KINGTON/GettyImages

19 partidos y un 74% de victorias. El interinato de Ole Gunnar Solskjaer entre diciembre de 2018 y marzo de 2019 es, sencillamente, el más exitoso en la historia moderna del club. Llegó como una solución temporal tras la destitución de Mourinho, con la idea inicial de regresar al Molde al final de la temporada.



Lo que ocurrió fue extraordinario: ocho victorias consecutivas, diez triunfos en sus primeros once partidos y una comunión total con jugadores y afición. Su única derrota inicial llegó ante el PSG en la ida de Champions, una eliminatoria que el United acabaría remontando de forma épica en París. Ese impacto inmediato cambió el rumbo del club y le valió el cargo en propiedad. Aunque su etapa posterior tuvo altibajos, su interinato sigue siendo el estándar de referencia para cualquier solución temporal en Old Trafford.

2. Jimmy Murphy

Manchester United FC v West Ham United FC - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

22 partidos y 23% de victorias. Las estadísticas pasan a un segundo plano cuando se habla de Jimmy Murphy. Su interinato en 1958 estuvo marcado por una de las mayores tragedias de la historia del fútbol: el Desastre Aéreo de Múnich.



Murphy asumió el control tras el accidente que costó la vida a ocho jugadores y dejó gravemente herido a Sir Matt Busby. Solo 13 días después, lideró al United en su primer partido posterior a la tragedia, utilizando fichajes de emergencia y jugadores del equipo reserva. Pese a los pobres resultados ligueros, Murphy condujo al equipo hasta la final de la FA Cup de 1958, un logro monumental dadas las circunstancias. Su legado es eterno: hoy es una de las seis figuras inmortalizadas con una estatua en Old Trafford.

3. Michael Carrick

Manchester United Press Conference | Matthew Peters/GettyImages

3 partidos y 67% de victorias. El mandato de Michael Carrick puede definirse como breve, pero altamente efectivo. Tras retirarse en 2018, se integró directamente al cuerpo técnico del United y fue una figura clave tanto con Mourinho como con Solskjaer.



Cuando el noruego fue despedido en noviembre de 2021, Carrick asumió el mando de forma temporal. En solo tres partidos, logró una victoria ante el Villarreal que aseguró la clasificación a octavos de Champions, un empate en Stamford Bridge contra el Chelsea y un triunfo ante un Arsenal en clara progresión. La dificultad de los rivales y el contexto de crisis realzan aún más su desempeño, considerado uno de los interinatos más sólidos en términos competitivos.

4. Ruud Van Nistelrooy

Manchester United v Leicester City - Emirates FA Cup Fourth Round | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

4 partidos y 75% de victorias. Tras el turbulento inicio de la temporada 2024-25 y el despido de Erik ten Hag, el United recurrió a Ruud van Nistelrooy como solución de emergencia. El neerlandés, leyenda como delantero aunque con una salida tensa en 2006, regresó al club en un rol inesperado. Su impacto fue inmediato en términos anímicos.



El equipo recuperó energía, confianza y competitividad, sumando victorias ante Leicester City (dos), PAOK y un empate frente al Chelsea. Más allá de los resultados, su interinato destacó por el clima positivo que devolvió al vestuario en un momento delicado.

5. Ryan Giggs

Salford City v Bromley - EFL League Two | James Gill - Danehouse/GettyImages

4 partidos y 50% de victorias. En abril de 2014, tras el despido de David Moyes, Ryan Giggs fue nombrado entrenador interino, convirtiéndose en el primer jugador–entrenador del United en 87 años. A sus 40 años y en su temporada número 24 como futbolista del club, asumió el reto con naturalidad.



Su breve etapa estuvo marcada por la valentía y el simbolismo. Apostó por jóvenes como James Wilson y Tom Lawrence, con Wilson anotando un doblete en Old Trafford ante el Hull City. Giggs incluso volvió a jugar, disputando los últimos 20 minutos de un partido que supuso su aparición número 1027 y final como profesional. Aunque los resultados fueron irregulares, su interinato dejó una sensación de renovación emocional tras una de las temporadas más grises del club.

6. Ralf Rangnick

Crystal Palace v Manchester United - Premier League | Jacques Feeney/Offside/GettyImages

29 partidos y 38% de victorias. Ralf Rangnick llegó a Old Trafford en diciembre de 2021 con una reputación de arquitecto del fútbol moderno. Más que por sus éxitos en los banquillos, era conocido como constructor de proyectos, clave en el crecimiento de Hoffenheim y, sobre todo, en la estructura global de Red Bull (Salzburg y RB Leipzig). Considerado el padre del gegenpressing alemán, Rangnick encarnaba una idea futbolística ambiciosa y exigente.



Sin embargo, su etapa en el United fue el ejemplo perfecto de la persona adecuada en el momento equivocado. Heredó una plantilla descompensada, sin perfiles adaptados a su modelo, y careció del tiempo y la autoridad necesarios para implantarlo. El plan incluía su continuidad como consultor deportivo, algo que nunca se materializó. Su interinato terminó siendo más una transición administrativa que deportiva.