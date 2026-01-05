El Manchester United echa a Ruben Amorim

El Manchester United ha confirmado la salida de Ruben Amorim tras sus polémicos comentarios del domingo, tras el empate en 1 ante el Leeds.

Apenas unos días después de que el Chelsea finalizara el vínculo con el entrenador Enzo Maresca a raíz de su decisión de ventilar sus frustraciones en público, Amorim se arriesgó a provocar la ira de la dirigencia del United con un sorprendente arrebato propio .

Club statement: Ruben Amorim. — Manchester United (@ManUtd) January 5, 2026

Al rechazar su título de trabajo de "entrenador principal" en favor del término "gerente", Amorim desafió a los que están por encima de él a "hacer su trabajo", apuntando específicamente al departamento de exploración y al director deportivo Jason Wilcox.

Rápidamente se celebraron conversaciones de emergencia entre sus superiores y se tomó la decisión de despedir a Amorim.

“Con el Manchester United en sexto lugar en la Premier League, la directiva del club ha decidido, a regañadientes, que es el momento adecuado para hacer un cambio”, decía un breve comunicado. “Esto le dará al equipo la mejor oportunidad de lograr el mejor puesto posible en la Premier League”.

“El club quiere agradecer a Rubén su aportación al club y le desea lo mejor para el futuro”.

Leeds United v Manchester United - Premier League | Ash Donelon/GettyImages

El excentrocampista del United y actual entrenador del equipo Sub-18, Darren Fletcher, actuará como entrenador interino para el encuentro de la Premier League del miércoles contra Burnley.

La situación entre Amorim y la jerarquía del United se había vuelto tensa, con el técnico portugués descontento con el enfoque del club de reforzar su plantel y adoptar su visión de una formación 3-4-2-1.

Su arrebato se produjo apenas unos días después de que se revelara que el jefe de reclutamiento del United, Christopher Vivell, había cuestionado el enfoque de Amorim sobre los juegos en un grupo privado de WhatsApp que incluía al resto de los tomadores de decisiones del club.

Amorim no estaba de acuerdo con el Manchester United sobre el plan a largo plazo

Se cree que las transferencias están en el centro de las frustraciones de Amorim, y The Telegraph señaló que no le impresionaron en absoluto las sugerencias de que el United no ficharía a ningún jugador durante la ventana de enero.

Sin embargo, esas tensiones se extendieron mucho más cuando Sky Sports News agregó que el United y la jerarquía estaban en desacuerdo sobre las tácticas de Amorim y el plan a largo plazo para el equipo.

La presión sobre el entrenador para que relajara su apuesta por un 3-4-2-1 que no dio los resultados deseados aumentó. Ambas partes reconocieron la necesidad de mejorar y Amorim esperaba que los nuevos fichajes impulsaran al equipo en la dirección correcta, pero los responsables de la contratación de jugadores se mostraron reacios a comprometerse con el sistema en ese momento.

Amorim quería al menos un mediocampista central de élite para acompañar a un nuevo lateral, delantero y central, pero el United está tratando de evitar adoptar un enfoque reaccionario en las transferencias, una crítica común al club en años pasados.

El contrato del técnico portugués se extiende hasta el verano de 2027 y, al no haber cláusula de rescisión, se espera que reciba el pago completo.