Los 6 futbolistas que más asistencias le dieron a Cristiano Ronaldo en su carrera

Cristiano Ronaldo es un goleador nato. A estas alturas, nadie se atreve a dudar sobre la capacidad anotadora del astro portugués. Es imparable, sí, pero también merecen un honor sus asistentes. Un artillero se nutre de los pases y los desmarques que le posibilitan poder perforar la portería rival. Repasamos los seis jugadores que más goles han servido al luso.

6. Ryan Giggs

Ryan Giggs fue el primer escudero de Cristiano Ronaldo. El galés apuraba sus últimos años entre la banda izquierda y el centro del campo y el luso explotaba entre el extremo derecho y la delantera. Giggs le buscaba sobre el césped de Old Trafford y le asistió en 20 ocasiones.

5. Marcelo

Marcelo | IMAGO / Alterphotos

Marcelo y Cristiano Ronaldo disfrutaban en el día a día. Los dos futbolistas se hicieron muy amigos en el Real Madrid y esto les llevó a tener una gran complicidad, entender los movimientos para buscarse sobre el césped. El brasileño le dio 25 asistencias.

4. Ángel Di María

Di María tomó el papel de asistente en el Real Madrid. El Fideo, bien desde la banda derecha o bien desde el centro de campo, buscaba balones al hueco para que Cristiano Ronaldo trazara la diagonal. Le encontró en 25 ocasiones, igual que Marcelo.

3. Mesut Özil

Mesut Özil | Imag

Hablar de asistencias en el Real Madrid es hablar de Mesut Özil. El alemán tiene un guante en su bota izquierda. Sirvió a Cristiano Ronaldo en 31 ocasiones.



Esta dupla generaba gran temor por su generación de juego desde el medio campo y la definición letal en el área de CR7 cuando comenzó a convertirse en un atacante más centralizado.

2. Gareth Bale

Gareth Bale | IMAGO / Depositphotos

Gareth Bale dejó un mal sabor de boca en sus últimos años con la elástica blanca, pero no deben olvidarse los primeros. El futbolista, además de marcar, hizo de extremo y asistió a sus compañeros. 32 asistencias a Cristiano Ronaldo.

1. Karim Benzema

Karim Benzema | IMAGO / Panoramic by PsnewZ

Tan solo con leer la lista uno ya intuye quién es el jugador que más veces ha asistido a Cristiano Ronaldo. La conexión entre Benzema y el luso era solo apta para grandes estrellas. El francés le dio 47 asistencias.



Su conexión sorprendía al mundo pues en el papel, el galo era el '9' y el lusitano el '7'. Sin embargo, Karim siempre supo "sacrificar" su posición por el bien del equipo, siendo un generador de juego para su compañero.