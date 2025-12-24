El delantero mexicano del Fulham, Raúl Jiménez, volvió a marcar y lo hizo desde la vía penalti el pasado fin de semana con lo que sigue incrementando su cuota goleadora en el fútbol europeo. El canterano del América se mantiene en el tercer lugar histórico pisándole los talones a Javier Hernández que es el segundo en la lista.

De esa manera, en la siguiente lista mencionamos a los máximos goleadores históricos mexicanos en el fútbol europeo antes de terminar el 2025.

1. Hugo Sánchez - 313 goles

Hugo Sánchez es el máximo goleador mexicano histórico en clubes europeos, con 313 goles en todas las competiciones (incluyendo ligas, copas y torneos UEFA).



Su etapa en España fue legendaria: jugó en el Atlético de Madrid (1981-1985), donde marcó más de 70 goles, y luego en el Real Madrid (1985-1992), donde anotó poco más de 200 tantod mmsgoles oficiales, convirtiéndose en el cuarto máximo goleador histórico del club en su momento.



Ganó cinco Ligas consecutivas, una Copa UEFA y fue Pichichi (máximo goleador de LaLiga) en cuatro ocasiones consecutivas (1985-1988) y una más en 1990, además de la Bota de Oro europea en 1990 con 38 goles en liga.



También pasó brevemente por el Rayo Vallecano. Sus goles se caracterizaban por su acrobacia, chilenas icónicas y oportunismo, consolidándolo como el mexicano más exitoso en Europa.

2. Javier Hernández - 127 goles

Javier "Chicharito" Hernández acumuló 127 goles en clubes europeos durante su paso por Inglaterra, España y Alemania.



En el Manchester United (2010-2014) marcó 59 goles, contribuyendo a dos Premier League. En préstamo al Real Madrid (2014-2015) anotó 9 goles en limitada participación. Su mejor racha fue en el Bayer Leverkusen (2015-2017), con 39 goles, incluyendo hat-tricks. Luego jugó en West Ham United (17 goles) y Sevilla (3 goles).



Destacó por su instinto goleador como suplente y oportunismo, siendo el segundo mexicano con más goles en Europa hasta fechas recientes.

3. Raúl Jiménez - 114 goles

El 'Lobo mexicano'' aún activo en el Fulham (Premier League), ha superado los 113 goles en clubes europeos al cierre de 2025 y sumó 114 tantos.



Su distribución incluye: 1 gol en Atlético de Madrid, 31 en Benfica (donde ganó dos Primeira Liga), 57 en Wolverhampton Wanderers y alrededor de 24-25 en Fulham (incluyendo 11 en el año calendario 2025).



En 2025 tuvo un gran año, con goles clave que lo convirtieron en el mexicano con más tantos en Premier League (superando a Chicharito con 62). Alcanzó los 100 goles europeos en septiembre de 2024 y sigue sumando, destacando por su juego aéreo, asistencias y recuperación post-lesión grave en 2020.

4. Carlos Vela - 89 goles

Carlos Vela anotó aproximadamente 89 goles en clubes europeos, principalmente en España e Inglaterra. Tuvo pasos breves y con pocos goles en Arsenal (alrededor de 11), préstamos a Salamanca (8), Osasuna (3) y West Bromwich (2).



Su explosión fue en la Real Sociedad (2011-2018), donde marcó 73 goles en 250 partidos, ayudando a clasificar a Champions League en 2013 y convirtiéndose en ídolo por su técnica y creatividad. Sus goles europeos destacan por elegancia y jugadas individuales.

5. Hirving Lozano - 81 goles

Hirving "Chucky" Lozano acumuló alrededor de 81 goles en clubes europeos antes de mudarse a MLS en 2025. En su primera etapa con PSV Eindhoven (2017-2019) marcó alrededor de 40 goles, ganando la Eredivisie. En Napoli (2019-2023) anotó 30 goles en 155 partidos contribuyendo al Scudetto 2023.



Regresó al PSV (2023-2024) sumando más tantos y títulos ligueros. Destacó por velocidad, desborde y goles clave, como en Champions, aunque lesiones afectaron su continuidad.

6. Santiago Giménez - 72 goles

Santiago Giménez, el más joven de la lista, ha marcado 72 goles en clubes europeos hasta finales de 2025. Brilló en Feyenoord (2022-2025), con 65 goles en 105 partidos, rompiendo récords como máximo goleador mexicano debutante y en Eredivisie (superando a Lozano con 45). Ganó liga, copa y supercopa neerlandesa.



Tras fichar por AC Milán a inicios de 2025, sumó goles en Serie A y Champions (incluyendo contra su exequipo). A sus 24 años, es visto como el de mayor potencial para ascender en el ranking histórico gracias a su potencia y olfato goleador.