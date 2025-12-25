Los 6 jugadores que deberían irse de Monterrey en 2026

De acuerdo con las noticias y rumores actuales del mercado de fichajes invernal rumbo al Clausura 2026 de la Liga MX, estos son los jugadores que se menciona frecuentemente que deberían/podrían dejar el Club de Fútbol Monterrey por bajo rendimiento, fin de contrato, préstamo, retiro o falta de minutos

Cabe recordar que ya hay varias bajas confirmadas en las últimas semanas como las de Héctor Moreno por retiro, o Sergio Ramos que terminó su contrato, entre otros.

A continuación, nombramos a los elementos que podrían quedar fuera de Rayados para el 2026.

1. Erick Aguirre

Erick Aguirre | Azael Rodriguez/GettyImages

Aunque rumores pasados lo colocaban fuera (incluso a León), se quedó y compite en lateral derecho. No hay confirmación reciente de salida inminente para 2026; parece que seguirá peleando titularidad.



Sin embargo, si se ha notado un bajo de nivel por las lesiones que no lo ha dejado potencializarse y no ha regresado a las convocatorias con selección mexicana.

2. César Garza

César Garza | Eurasia Sport Images/GettyImages

El canterano de Rayados regresa de préstamo en Dundee FC (Escocia, donde jugó poco) y sale cedido por un año a Pumas UNAM, con opción de compra.



Busca continuidad tras experiencia europea limitada. Rumores fuertes de salida (por bajo rendimiento, falta de minutos o peticiones propias)

3. Víctor Guzmán

Víctor Guzmán no tuvo mucha actividad en 2025 | Azael Rodriguez/GettyImages

Reportes indican que pidió salida por escasos minutos bajo Domènec Torrent (3n Apertura 2025). Perdió lugar con Ramos y Medina.



Suena fuerte para Chivas (u otros como América), con valor aproximado se 5-6 millones de dólares. Monterrey podría negociar si llega oferta alta.



Aunque cabe mencionar que, ante la salida de Ramos y retiro de Moreno, podría volver s tener más minutos de participación.

4. Tony Leone

Tony Leone saldría de Rayados | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

El joven defensa mexico-estadounidense (21 años) sale a préstamo por un año a Pumas UNAM, con opción de compra.



Tuvo participación mínima en 2025 (escasos minutos en pocos partidos), por lo que busca minutos para desarrollarse. Llegó en 2024 desde LAFC de la Major League Soccer.

5. Roberto de la Rosa

Roberto de la Rosa | Jam Media/GettyImages

Llegó con expectativa como refuerzo ofensivo, pero ha tenido un rendimiento bajo y minutos muy limitados en el Apertura 2025.



Jugó bastante bajo el anterior DT Martín Demichelis, pero con la llegada de Domènec Torrent perdió terreno completamente, agravado por la competencia feroz en el ataque (Germán Berterame, Anthony Martial, Lucas Ocampos, Jesús Corona, etc.).



En reportes recientes, se menciona que parece difícil que continúe en Rayados para el Clausura 2026. Está en las listas de posibles bajas por falta de aporte goleador y protagonismo; la directiva busca liberar plazas y salario en el ataque.

6. Sergio Canales

Sergio Canales | Manuel Velasquez/GettyImages

Es uno de los líderes y capitanes del equipo (tras la salida de Sergio Ramos). En el Apertura 2025 fue pieza clave. Su rendimiento fue sobresaliente, con goles espectaculares (como un golazo desde fuera del área vs Juárez).



Tiene contrato vigente hasta junio 2026, con cláusula de renovación automática por un año más (hasta 2027) ligada a objetivos/rendimiento, que se activará por su gran nivel.



Sobre los rumores de salida, hubo especulaciones fuertes por una reunión captada con el presidente del Racing de Santander (su club formador, actualmente en Segunda División España), avivando ideas de regreso sentimental en verano 2026 (posiblemente para ayudar en ascenso). Medios españoles (COPE, etc.) aseguran que podría salir tras Clausura 2026. Sin embargo:



El club y Noriega desmienten salida inminente: "Es fundamental, tiene contrato y extensión automática por rendimiento sobresaliente".



El propio Canales (en entrevista DAZN en diciembre 2025): "Tengo contrato y estoy muy bien allí (en Rayados), entonces hasta ahí estamos". Está feliz en Monterrey con su familia y comprometido.

