Los homenajes a Diego Maradona no han parado en estos últimos años, desde que se conociese la fatídica noticia, en todos los medios de comunicación, de su muerte el 25 de noviembre de 2020.

Sus mejores jugadas, sus goles más recordados, las anécdotas de sus entrenamientos y su vida extra-deportiva han sido temas recurrentes en telediarios y programas especiales para recordar sus dos caras: la del futbolista de ensueño y la del foco mediático. Sin embargo, la faceta de Diego Armando Maradona como técnico ha quedado un tanto olvidada, evidentemente no fue la más destacada, pero llegó a dirigir un total de 140 partidos.

Diego tuvo que cumplir 15 meses de inhabilitación como futbolista tras su positivo por sustancias estimulantes en el Mundial de Estados Unidos en 1994, pero eso no le impedía seguir vinculado al juego como entrenador. Tras unas semanas buscando un club, Maradona asumió el cargo del Deportivo Mandiyú el tres de octubre, y debutó días después con una derrota ante Rosario Central. Dos meses más tarde una serie de problemas con la directiva terminaron con su etapa allí, que se saldó con un triunfo, seis empates y cinco derrotas en 12 partidos.

Soccer star Diego Maradona(L) of Argentina speaks | ERIC FEFERBERG/GettyImages

No tardaría mucho en encontrar un nuevo banquillo. En enero de 1995 cogió las riendas de Racing de Avellaneda y la experiencia no fue mucho mejor. Durante los cuatro meses que estuvo en el club blanquiazul dirigió once encuentros con dos triunfos, seis empates y tres derrotas. Tras esta breve etapa como entrenador, Maradona volvió a calzarse las botas para volver a jugar, pero sus problemas terminaron por llevarle definitivamente a colgar las botas.

Diego no volvió a sentarse en un banquillo hasta noviembre de 2008, después de que Alfio Basile renunciase a su puesto como técnico de la selección de Argentina. Su estreno se produjo ante Escocia en Hampden Park, precisamente el mismo escenario en el que hizo su primer tanto con la 'Albiceleste'. Su paso por el combinado nacional se saldó con 18 victorias y seis derrotas en los 24 encuentros que dirigió.

Argentina training & press conference | Jeff J Mitchell/GettyImages

Maradona comenzó su andadura con una victoria, pero sus primeros partidos oficiales no fueron tan bien. Tras imponerse a Venezuela en la clasificación al Mundial de 2010, llegaron las derrotas ante Bolivia, Brasil y Paraguay, que pusieron en duda su continuidad. No obstante, una victoria in-extremis sobre Uruguay en el último partido permitió a Argentina disputar la Copa del Mundo de Sudáfrica, donde arrasaron en fase de grupos, derrotó a México en octavos y cayó estrepitosamente contra Alemania en el que, a la postre, sería el último partido del 'Pelusa' como seleccionador.

Al año siguiente, después de muchos rumores, emigró a Dubái para hacerse cargo del Al-Wasl, donde estuvo hasta mediados de 2012 para sumar 23 encuentros más a su nómina como entrenador. Los malos resultados le costaron el puesto y volvió a apartarse temporalmente de los terrenos de juego.

Boca Juniors v Gimnasia y Esgrima La Plata - Superliga 2019/20 | Jam Media/GettyImages

En mayo de 2017 comenzó su etapa en el Al Fujairah de Emiratos Árabes para tratar de conseguir el ascenso a primera división, mas su fracaso tras 11 partidos le llevó a dejar el cargo. En septiembre de 2018 volvió a América para hacerse cargo de Dorados de Sinaloa y completó una buena temporada que les dejó a las puertas del ascenso, pero en junio de 2019 dejó el puesto con el objetivo de reponerse de sus lesiones después de sumar otros 38 partidos, convirtiéndose en el club que más veces dirigió.

Su descanso terminó en septiembre de 2019, cuando decidió ponerse a las órdenes de Gimnasia y Esgrima de La Plata con el objetivo de llevarles fuera del descenso. El club creció de manera notable tras la confirmación de su contratación y Diego, entre toda la expectación generada, fue recibido con todo lujo de detalles en su primer partido frente a Racing Club. Sin embargo, se vio obligado a dejar sus obligaciones por culpa de sus enfermedades tras dirigir sus últimos 21 partidos.