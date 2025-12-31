Los 7 futbolistas mexicanos que han dejado Europa para llegar al América

Los futbolistas mexicanos que han dejado el fútbol europeo para fichar directamente por el Club América y regresar a la Liga MX han sido varios a lo largo de la historia.

La mayoría de ellos en la época reciente y a continuación los nombramos en la siguiente lista.

1. Hugo Sánchez

¡Hugo Sánchez, el mejor futbolista mexicano de la historia! 🇲🇽🔝



¡Hugo Sánchez, el mejor futbolista mexicano de la historia! 🇲🇽🔝

Recordar que el canterano más destacado de Pumas, también tuvo su paso por el América. 🐱🦅

El legendario delantero, considerado el mejor mexicano de la historia, brilló en España con Atlético de Madrid y sobre todo Real Madrid (1985-1992), donde ganó 5 Pichichis y múltiples títulos.



Regresó a México en la temporada 1992-1993 fichando por el América. Jugó solo un año, anotó 18 goles, ganó la Concacaf Champions Cup (marcando en la final) y fue clave en varios triunfos, aunque no logró el título de Liga (eliminados en semis).



Tras esa temporada, volvió brevemente a Europa con Rayo Vallecano antes de cerrar su carrera.

2. Cuauhtémoc Blanco

Cuauhtémoc Blanco con las Águilas | Stephen Dunn/GettyImages

Ídolo americanista, tuvo un préstamo en la temporada 2000-2001 con el Real Valladolid de España, donde jugó 23 partidos, pero no destacó mucho (lesiones y adaptación).



Regresó directamente al América en 2001, consolidándose como figura eterna: ganó el título de Liga en Clausura 2002 y 2005, fue campeón goleador y segundo máximo anotador histórico del club (152 goles oficiales). Su paso post-Europa fue exitoso y lo convirtió en leyenda azulcrema.

3. Miguel Layún

Miguel Layún antes de su segunda etapa en Europa había ido a Italia, pero volvió a las Águilas | Jam Media/GettyImages

Lateral con amplia experiencia europea (Atalanta breve y siendo la primera etapa volviendo directo al Ave, luego Watford, Porto, Sevilla, Villarreal 2015-2018).



Tuvo múltiples regresos: uno en 2019 tras Villarreal (a Monterrey primero, campeón), pero su regreso definitivo al América fue en Apertura 2021.



Ganó tres títulos de Liga con las Águilas (Clausura 2013, Apertura 2014 en su primer ciclo, y Apertura 2023 en el segundo, donde se retiró como campeón). Líder, versátil y clave en defensa/ataque hasta su retiro en 2023.

4. Francisco Rodríguez

Francisco Rodríguez surgió de Chivas | Miguel Tovar/GettyImages

Defensa central surgido en Chivas, emigró a Europa con PSV Eindhoven (2008-2011, campeón de Supercopa) y luego Stuttgart (2011-2012).



Regresó en enero 2013 fichando por el América (tras no llegar a acuerdo con Chivas). Fue titular clave en la conquista del título de Liga Clausura 2013 (campeón en la final vs Cruz Azul), único mexicano en ser campeón con ambos rivales. Jugó hasta 2014, con buen rendimiento defensivo.

5. Giovani dos Santos

Giovani dos Santos con las Águilas | Leopoldo Smith/GettyImages

Formado en La Masía del Barcelona, jugó en Europa con Barça, Tottenham, Ipswich (préstamo), Galatasaray (préstamo), Mallorca y Villarreal (hasta 2015, luego MLS con Galaxy).



Aunque su último club antes de América fue Galaxy (EE.UU.), su larga trayectoria europea lo incluye en repatriaciones amplias.



Fichó por América en julio 2019. Tuvo un paso irregular: lesiones (como una grave en Súper Clásico), solo 4 goles en 42 partidos. Salió en 2021 sin títulos mayores y se retiró silenciosamente del fútbol profesional.

6. Guillermo Ochoa

Guillermo Ochoa regresó a las Águilas antes de volverse a marchar a Europa | Jam Media/GettyImages

Portero formado en América, se fue a Europa en 2011 (Ajaccio, Málaga, Granada, Standard Lieja). Regresó en agosto 2019 tras su etapa en Bélgica, como sustituto de Marchesín.



Fue titular indiscutible, líder del equipo, aunque no ganó Liga en esa etapa (subcampeón en algunos torneos). Jugó hasta 2022, cuando volvió a Europa (Salernitana y luego AVS en Portugal). Su regreso fortaleció al club en fases finales.

7. Néstor Araujo

Néstor Araujo fichó con América tras su paso por el Celta | Jam Media/GettyImages

Defensa central, jugó 4 años en Celta de Vigo (2018-2022, 136 partidos, titular habitual). Regresó directamente en junio 2022 al América por unos 2.7 millones de dólares.



Ha sido sólido en la zaga, contribuyendo a tres títulos de Liga consecutivos (Apertura 2023, Clausura 2024, Apertura 2024), aunque no siempre titular indiscutible por competencia. Sigue activo en el club hasta 2025.

