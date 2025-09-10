Los 7 mejores '7' en la historia del fútbol

El dorsal 7 tiene un gran simbolismo en muchos clubes. Grandes jugadores de la historia han portado ese dorsal con orgullo mientras que otros no han podido con el peso. Veamos quiénes han sido los mejores jugadores en lucir el 7 a la espalda.

7. Garrincha

Garrincha na Copa de 58.



CRAQUE! 😍🇧🇷 pic.twitter.com/1kInaQaMla — Futebol Nostálgico! (@futnostalgico) July 24, 2025

Garrincha era un mago con el balón en los pies, nadie regateaba como él y fue catalogado por los especialistas como el mejor regateador de la historia del fútbol. Formó parte de la selección brasileña que conquistó los Mundiales de 1958 y 1962 y fue uno de los mejores socios de Pelé dentro del terreno de juego.

6. Jairzinho

Jairzinho | IMAGO / Frinke

Jairzinho fue el sucesor de Garrincha tanto en el Botafogo como en la selección de Brasil y estuvo a la altura del legado que le dejó su compatriota. Jairzinho formó parte de una de las mejores delanteras de la historia y se entendía con Pelé sobre el terreno de juego a las mil maravillas. Juntos fueron campeones del mundo en 1970.

5. George Best

Un mito del Manchester United que llevó el 7 fue George Best y sin duda ha sido uno de los mejores jugadores en lucir ese dorsal con los diablos rojos. El quinto Beatle está considerado por la IFFHS como el undécimo mejor jugador de Europa y también como uno de los grandes de la historia de este deporte. Best estuvo más de una década en Old Trafford y dejó su huella anotando 179 goles.

4. Luis Figo

🔙 El 24 de julio de 2000 pasó a la historia del fútbol español: Luis Figo, la gran estrella del Barça, era presentado por el Real Madrid. Un tsunami que sigue siendo fascinante casi tres décadas después...



✍️ @Forjanes_AS pic.twitter.com/bfNvQWClNK — Diario AS (@diarioas) July 24, 2025

Uno de los mejores 7 que ha pasado por LaLiga, Luis Figo. El portugués tenía una gran calidad y a principios de los 2000 fue un jugador muy cotizado por los grandes clubes de Europa. Figo está considerado uno de los mejores futbolistas en la historia del país luso y lució el 7 con orgullo con la selección. Eso sí, en el Real Madrid se tuvo que conformar con llevar el 10 ya que el 7 estaba en manos de Raúl.

3. David Beckham

David Beckham | IMAGO / Panoramic by PsnewZ

Otra leyenda del Manchester United y de Inglaterra, David Beckham. El exjugador inglés estuvo a la altura de sus predecesores, lideró a los diablos rojos con los que alzó 12 títulos, entre ellos la Champions League, y a lo largo de su carrera recibió multitud de premios y distinciones individuales. En el Real Madrid tampoco pudo lucir el 7 pero sí jugó como tal.

2. Raúl

Uno de los clubes donde el número 7 tiene un significado especial es el Real Madrid y Raúl ha sido uno de sus mejores representantes. El Eterno Capitán heredó ese dorsal de otro grande como Butragueño y ha encarnado los valores del conjunto blanco durante toda su carrera.

1. Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo received a Guinness World Record for most wins in men's international football (132) ahead of Portugal vs. Denmark 🌟 pic.twitter.com/xIuzUz4CiQ — B/R Football (@brfootball) March 23, 2025

Cristiano Ronaldo ha llevado el dorsal 7 en el Manchester United, en el Real Madrid, en la selección portuguesa y la Juventus, siempre estando más que a la altura. Cristiano es indiscutiblemente uno de los mejores 7 de la historia del fútbol y ha pulverizado registros y marcados goles allí donde ha jugado.