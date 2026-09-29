Los 8 equipos europeos donde Gilberto Mora podría desarrollarse mejor

Una vez más, el diamante en bruto de la selección mexicana, Gilberto Mora, ha vuelto a brillar y es que en el primer partido de la Era de Rafael Márquez al mando del combinado tricolor, el canterano del Club Tijuana inició como titular y fue el autor del gol del empate 1-1 frente a la selección de Colombia.

Eso solo ha sido una prueba más de que el jugador está destinado a algo grande y se espera que pueda emigrar al fútbol europeo en cuanto cumpla la mayoría de edad.

Las expectativas son altas y lo vemos en un club grande, por ese motivo, en la siguiente lista nombramos a cinco equipos de primer nivel que podrían ser el destino y territorio de desarrollo del juvenil, pensando sobre todo en estilo de juego, formación y posibilidad de tener minutos.

1. Borussia Dortmund

Borussia Dortmund ha tenido en la mira a Mora | DeFodi Images/GettyImages

Dortmund tiene una tradición muy marcada de incorporar futbolistas jóvenes y convertirlos en jugadores importantes. En el caso de Mora, su perfil de media punta/interior ofensivo, capacidad para recibir entre líneas, conducir y asociarse podría funcionar muy bien en un fútbol de alta intensidad como la Bundesliga.



Por si fuera poco, hace unos meses surgió la versión sobre el interés del BVB mostrando interés concreto por Mora siendo uno de los clubes que ha tenido acercamientos.



Su desarrollo en el fútbol alemán podría verse reflejado en mejorar su intensidad y presión, así como su adaptación al ritmo europeo.

2. Ajax

El Ajax es un equipo formador | Dijks Media/MB Media/GettyImages

El equipo neerlandés históricamente apuesta por jugadores técnicos, inteligentes y capaces de jugar en varias posiciones ofensivas. Para un futbolista como Mora, que puede actuar como enganche, interior o extremo, el entorno podría ayudarle a desarrollar especialmente su juego asociativo.



Lo que podría potenciar sería la lectura del juego, asociación, regate, polivalencia, además, la Eredivisie funciona como un puente entre la Liga MX y las grandes ligas europeas. Ajax le permitiría acostumbrarse al fútbol europeo.

3. Porto

FC Porto v SL Benfica - Liga Portugal Betclic 2026/27 | Diogo Cardoso/GettyImages

Aunque no existen reportes de que los Dragones estén interesados en fichar a la joya mexicana, el Porto se ha convertido en un destino muy interesante para los futbolistas mexicanos. Jugadores como Héctor Herrera, Jesús Manuel 'Tecatito' Corona y Miguel Layún vivieron grandes momentos en este club y evolucionaron como futbolistas profesionales. El gigante portugués es especialista en fichar a jóvenes talentos y después venderlos a clubes gigantes en Europa. Así lo han hecho con Luis Díaz, James Rodríguez, Hulk, Radamel Falcao, Éder Militao, entre otros.

4. PSV Eindhoven

Eredivisie PSV Eindhoven v Sparta Rotterdam | ANP/GettyImages

La liga de Países Bajos se ha convertido en el destino favorito de los futbolistas mexicanos. Los casos de éxito de jugadores aztecas en la Eredivisie son bastantes numerosos. Parece un destino perfecto para un jugador como Gilberto Mora. Por el PSV Eindhoven han pasado elementos como Carlos Salcido, Andrés Guardado, Héctor Moreno, Francisco 'Maza' Rodríguez e Hirving Lozano. Todos ellos se convirtieron en figuras del club y mejoraron en su paso por el balompié neerlandés.

5. Benfica

Benfica es un equipo con mucha proyección | Diogo Cardoso/GettyImages

El conjunto luso es otro de los que ha manifestado interés en el joven prodigio según fuentes de TUDN.



Benfica tiene una estructura muy orientada a desarrollar jugadores jóvenes y posteriormente integrarlos al primer equipo o al fútbol europeo de máximo nivel.



Para Mora, Portugal podría representar una transición relativamente progresiva desde la Liga MX hacia Europa, en lo que consigue dar wl salto a un equipo de mayor envergadura.



Su desarrollo se concentraría en mayor protagonismo con balón, trabajo táctico específico, adaptación gradual al fútbol europeo y experiencia en competiciones UEFA.

6. RB Leipzig

Bayer 04 Leverkusen v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27 | Alex Grimm/GettyImages

El Grupo Red Bull se ha caracterizado en los últimos años por captar jóvenes promesas y pulirlas para transformarlas en jugadores de primer nivel. Este grupo se ha especializado en detectar futbolistas de entre 16 y 19 años y foguearlos entre los diferentes clubes de la organización. Entre sus casos de éxito más sonado se encuentran Erling Haaland, Sadio Mané, Dominik Szoboszlai, Christopher Nkunku, Dayot Upamecano, entre muchos otros. A estas alturas, parece poco probable que Gilberto Mora juegue en Austria con el RB Salzburg, sin embargo, no suena descabellada la posibilidad de medirse con el RB Leipzig en la Bundesliga.

7. FC Barcelona

FC Barcelona es el sueño para cualquier jugador | NurPhoto/GettyImages

Mora es un futbolista al que le gusta recibir, girarse, combinar y encontrar espacios. El fútbol de posición del Barcelona podría potenciar especialmente esas características.



Además, algunas versiones al reportado que Barcelona y Real Madrid como algunos de los clubes que tienen a Mora monitorizado.



Su fútbol podría evolucionar mejorando el primer toque y orientación corporal, juego asociativo, lectura de espacios, presión tras pérdida y toma de decisiones en zonas congestionadas.

8. Liverpool

El Liverpool es un equipo muy popular | David Horton - CameraSport/GettyImages

En lugar de centrarse únicamente en la técnica, Mora tendría que desarrollar mucho su intensidad física y capacidad para presionar.



Su habilidad para conducir y jugar entre líneas podría combinarse con un fútbol mucho más vertical.



Además, Liverpool aparece entre los clubes vinculados con Mora después de su crecimiento en los últimos años.



También podría mejorar su presión, transiciones, juego vertical, potencia física, ataques rápidos y llegadas al área.