Los 8 jóvenes de la Liga MX a los que hay que seguir de cerca en 2026
Con el Mundial 2026 en puerta, la Liga MX se posiciona como semillero clave para la selección mexicana con la presencia de elementos juveniles y prospectos a futuro que podrán emigrar al fútbol europeo.
Los siguientes talentos juveniles destacan por su rendimiento en 2025, proyección europea y potencial para la selección mayor.
1. Elías Montiel - Mediocampista defensivo
El mediocampista defensivo de 20 años ya cuenta con actuaciones muy destacadas en la Liga MX y tiene casi 80 partidos en el máximo circuito con los Tuzos, cómo olvidar que destacó en la Copa Intercontinental 2025, donde impresionó incluso a directivos del Real Madrid.
Este elemento es un pivote completo: recupera, distribuye con precisión y equilibra el medio campo. Posee liderazgo natural y gran lectura del juego.
Formado en una de las mejores canteras de México, su estilo ordenado y versátil lo hace ideal como ancla moderna. Su proyección europea es clara y se espera que dé el salto pronto, consolidándose como el sucesor natural en la selección.
2. Denzell García - Mediocampista defensivo/lateral derecho
El juvenil es un elemento muy versátil, con gran lectura táctica y regularidad. Puede jugar como pivote o lateral, destacando por su intensidad y capacidad para sumarse al ataque sin descuidar la defensa.
Su progreso constante lo ha puesto en el radar de la selección mayor y de equipos más grandes en México.
3. Fidel Ambríz - Mediocampista defensivo
Físico imponente, inteligente en la recuperación y excelente en la transición. Actúa como metrónomo silencioso, dando equilibrio a equipos de alto nivel.
Su consistencia y liderazgo lo han llevado a debutar en la selección absoluta. Con interés de clubes europeos, representa el perfil de contención que México necesita para competiciones grandes.
4. Iker Fimbres - Mediocampista
El jugador es elegante con el balón, gran visión y precisión en el pase. Controla el ritmo del juego y crea oportunidades con facilidad.
A pesar de la competencia en su club, su calidad técnica lo destaca como un mediocampista creativo con futuro brillante en la selección.
5. Amaury Morales - Mediocampista ofensivo
El plurifuncional mediocampista de 20 años cuenta con gran habilidad en el 1 vs 1. Es un jugador con gran desequilibrio individual, habilidad para el regate y atrevimiento en el desborde.
Destaca por su manejo de balón, visión para armar jugadas y capacidad para marcar diferencias desde la banda o como carrilero ofensivo.
Canterano celeste que se ha abierto paso en un plantel competitivo, mostrando madurez y polivalencia. Con sondeos europeos, apunta a ser una opción creativa clave para la selección mexicana en 2026.
6. Gilberto Mora - Mediocampista ofensivo
El mediocampista ofensivo de 17 años es considerado uno de los mayores talentos juveniles de México en años recientes. Ha debutado con la selección mayor e incluso ya fue titular en una final de Copa Oro donde se coronó.
Es sin duda, un talento generacional con visión excepcional, técnica depurada y gran capacidad para definir y asistir. Juega con madurez sorprendente para su edad, similar a un creador clásico como Iniesta o Pedri.
Su desequilibrio en el último tercio y liderazgo lo convierten en la mayor ilusión del fútbol mexicano. Ya capitán en categorías inferiores y con experiencia en torneos internacionales, apunta a ser figura clave del Tri en el Mundial en casa.
7. Hugo Camberos - Extremo derecho
El extremo derecho de 18 años tuvo un potencial destacado en el Mundial Sub-20, además, ha podido mostrar su calidad en el Rebaño Sagrado.
Atacante veloz y habilidoso, con gran capacidad en el uno contra uno, descaro en el regate y atrevimiento para generar peligro por las bandas.
El canterano rojiblanco irrumpió con fuerza, mostrando calidad técnica y personalidad en duelos de alta exigencia.
Su versatilidad y olfato ofensivo lo hacen un desequilibrante natural. Con interés europeo temprano, representa el futuro del ataque mexicano y podría consolidarse como referente en Chivas rumbo al Mundial.
8. Armando González - Delantero
'La Hormiga' se convirtió en el delantero revelación y líder de goleo en el Apertura 2025, así como la nueva esperanza de la selección mexicano de contar con un artillero.
Es un delantero oportunista, potente y con olfato goleador letal. Su movimiento sin balón y capacidad para definir en espacios reducidos lo hacen un "9" moderno.
Clave en momentos decisivos, su explosión reciente lo posiciona como candidato fuerte para el Tri y posible referente ofensivo en 2026.
MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.