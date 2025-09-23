Los agentes de Vinícius se reúnen con el Real Madrid por la renovación del jugador

Reunión sorpresa entre Vinicius y Real Madrid buscando la continuidad del atacante nacido en Brasil.

Frederico Pena, agente del jugador, no tenía previsto viajar a Madrid hasta fines del mes de octubre, con la intención de ver El Clásico ante Barcelona en el Bernabeu, pero por el contexto llegó a la capital de España un mes antes.

La reunión ha durado en torno a dos hora y queda en claro que Vinicius quiere renovar. Su contrato acaba en 2027 y el tiempo corre. Lo de hoy es un movimiento de peso.

Real Madrid CF v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports | Florencia Tan Jun/GettyImages

El asunto lleva enquistado desde el Mundial de Clubes. El Real Madrid emplazó a Vinicius a después del torneo para el apretón de manos. Y fue ahí, en una reunión, donde todo se bloqueó. Las posturas se encontraron muy alejadas y, como contó AS, Vinicius hizo un notable esfuerzo por bajar sus pretensiones económicas y allanar el camino. Fuentes conocedoras de la operación transmiten que el esfuerzo de Vinicius fue cinco veces más, que el del Madrid por subir su oferta inicial. Pero todo terminó en insuficiente.

💣 CUMBRE en VALDEBEBAS con los AGENTES de VINICIUS. pic.twitter.com/XdwVyjC9IW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 22, 2025

Hay un 15% de diferencia entre las partes, lo cual es positivo porque están muy cerca. Pero también según cuenta AS, ninguna de las parts se movió mucho tras el Mundial de Clubes.

A falta de ver cómo evoluciona la situación, Xabi Alonso tendrá que tomar decisiones importantes esta semana. El técnico afronta dos partidos de Liga en apenas unos días, ante el Levante este martes y ante el Atlético de Madrid el próximo sábado.

