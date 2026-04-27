Los antecedentes de Cruz Azul vs Atlas en Liguilla

Finalizó la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y el Club de Fútbol Cruz Azul volvió a la senda del triunfo después de haber cesado a Nicolás Larcamón y puesto de técnico interino a Joel Huiqui.

Después de varias semanas sin ganar y haber perdido la oportunidad de haber sido líder del certamen, la Máquina Celeste se estableció en la tercera posición de la clasificación general con 33 unidades y en los cuartos de final se medirá frente al Atlas FC que se ubicaron en el sexto lugar de la tabla general con 26 puntos.

¡YA TENEMOS RIVAL PARA LOS CUARTOS DE FINAL! 🔴⚫️



Nos vemos pronto, @CruzAzul, para vivir una Liguilla #4LoAtlas 🦊



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Con esto, será la quinta ocasión que se crucen en una fase final del fútbol mexicano desde que se disputan los torneos cortos, por lo tanto, previamente se han enfrentado cuatro veces. El balance está parejo con dos triunfos en rondas finales para ambos clubes.

Los antecedentes de Cruz Azul vs Atlas

En el Invierno de 1997 fue la primera ocasión en que los Zorros y la Máquina Celeste se cruzaran en cuartos de final, donde Cruz Azul salió airoso por marcador global de 5-1 y a la postres los cementeros tocaron la gloria en ese torneo y levantaron el título ante La Fiera de la mano de Carlos Hermosillo.

Cruz Azul y Atlas se han cruzado cuatro veces en Liguilla | Agustin Cuevas/GettyImages

Más adelante, en el Verano de 1999 se toparon en la semifinal del torneo, en aquella ocasión la generación dorada de Atlas de Ricardo La Volpe no tuvo piedad con los cementeros en el partido de ida en el Estadio Azul derrotaron 4-0 a los celestes que no habían perdido de local, para el partido de vuelta en la casa de los rojinegros volvieron a vencer al cuadro cementero 2-0. Atlas llegó a la final, pero Toluca les quitó la gloria.

Después, en el Invierno 2000 fue en los cuartos de final donde se volvieron a encontrar, el marcador global terminó a favor 2-1 de Atlas, pero el cuadro rojinegro fue eliminados por Toluca en semifinales y Monarcas Morelia fue el equipo que resultó campeón.

23 años más tarde en el Clausura 2023 se cruzaron en la instancia del repechaje cuando estaba activo, en esa ocasión fueron eliminados 0-1 por la entidad del Jalisco.

Por lo que el desempate se llevará a cabo esta Liguilla, hay que recordar que en este semestre el cuadro celeste se quedó con el triunfo 2-0 en la Jornada 2.

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