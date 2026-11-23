Con el final de la fase regular del Apertura 2026, de la Liga MX, ha quedado definida la Liguilla por el título, donde Cruz Azul parte como campeón defensor. El América tenía la posibilidad de hacerse con el liderato, sin embargo, perdió 1-0 con Tigres en el Volcán tras la diana del argentino Juan Brunetta. Tras dicho tropiezo, los de Coapa cayeron hasta el tercer peldaño.

¡Definidos los enfrentamientos de Cuartos de Final! 🤩🏆#LaFiestaDeLaAfición✨ está por comenzar... ¿Quién se llevará el título del Apertura 2026? 🤔



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Del mismo modo, Rayados de Monterrey tenía que ganar sí o sí a los Pumas en Ciudad Universitaria para poder calificar a la Fiesta Grande. Parecía que los albiazules se quedaban en el camino porque después del primer tiempo no llegaba el invitado especial, no obstante, el argentino Luca Orellano se vistió de héroe con un doblete para ponerlos en la siguiente fase. La Pandilla acabó en el sexto peldaño y justamente será rival de los azulcremas.



La llave entre capitalinos y regios dará comienzo en el Estadio BBVA y tendrá su cierre en el Estadio Banorte Azteca, con horarios y fechas por definirse.

¿Cuáles son los antecedentes entre América y Rayados en Liguilla?

Es la treceava ocasión que los dos se medirán en Liguilla. Las estadísticas están parejas porque cada uno se ha llevado seis series, así que estos enfrentamientos de cuartos romperán la paridad.

Monterrey v America - Final Torneo Apertura 2024 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El equipo de la Sultana del Norte emparejó el historial apenas en el pasado Apertura 2025 cuando se impuso 2-3 global en los cuartos de final. Los emplumados arribaron en cuarto y los regios en quinto. El primer duelo fue en El Gigante de Acero y los de casa ganaron vía el español Sergio Canales, sumado a un autogol del chileno Igor Lichnovsky. Para la vuelta en el Nido, los Millonetas se acercaron gracias al estadounidense Alejandro Zendejas y el colombiano Raúl Zúñiga, sin embargo, en el tiempo añadido el argentino nacionalizado mexicano Germán Berterame apareció para dejar un silencio sepulcral en el Coloso de Santa Úrsula.



Previo a ello, chocaron en la gran final de Apertura 2024, un recuerdo poco grato para los regios, pero muy alegre para los azulcremas. Aun cuando los norteños jugaron la vuelta en su propio inmueble, no pudieron darle una alegría a su afición porque perdieron 2-3 global. Para la Ida, el duelo se disputó en el Estadio Cuauhtémoc, con La Pandilla abriendo las acciones a través de Canales, pero Kevin Álvarez y Zendejas dieron la vuelta. Ya en el Estadio BBVA, el paraguayo Richard Sánchez hundió más a los locales y aunque el colombiano Johan Rojas descontó ya no alcanzó. De este modo, los emplumados alzaron su título 16 y a la vez, se volvieron los primeros tricampeones en la historia de los torneos cortos.



Y ahora, para conocer la primera vez que chocaron en fase final, tenemos que viajar hacia la temporada 1971-72. Se trataba de las semifinales, América venció en el Estadio Azteca con gol del brasileño Toninho Martins. En el ya derrumbado Estadio Tecnológico, los de casa ganaron 2-1 con tantos del brasileño Guaracy Barbosa y Sergio Chagas, siendo Sergio Ceballos el encargado de descontar. Al emparejar 2-2 en el global, se jugó un tercer encuentro en el Estadio León, donde los capitalinos salieron airosos por 1-3, con doblete del chileno Carlos Reinoso.

America v Monterrey - Final Torneo Apertura 2019 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

De ahí, coincidieron de nuevo en la temporada 1981-82, esta vez en cuartos de final. En el TEC, Monterrey pegó 2-1, sin embargo, en el Azteca, los de casa golearon 4-1 con triplete del argentino Norberto Outes para el 5-3 global. Dos años después, en la campaña 1983-84, volvieron a verse en cuartos de final y los Millonetas avanzaron con global de 2-1, con doblete de Eduardo Bacas.



Por fin vino la revancha de Monterrey, ya que en la temporada 1992-93, despachó al América en semifinales por la mínima del brasileño Carlos Bianchezi. Tuvo que pasar más de una década para que compitieran en la fase final. En el Apertura 2009, en los cuartos de final, Rayados se deshizo de los azulcremas 2-1 global, gracias a Aldo De Nigris y el chileno Humberto Suazo. Para el Clausura 2012, los de la Sultana del Norte despidieron a los capitalinos, esta vez en semifinales por 2-0 global, de la mano del argentino José María Basanta y De Nigris.



La fortuna le sonrío al América para el Clausura 2013, ya que en semifinales se impusieron 4-3 global, tras un triplete del ecuatoriano Christian 'Chucho' Benítez, pese a un doblete de De Nigris. Para las semifinales del Apertura 2014, las Águilas volaron al golear 3-0 global, con doblete de Luis ‘Quick’ Mendoza. El Clausura 2016 los volvió a cruzar en la antesala de la gran final y los Sombrerudos ganaron 4-3 global, con el colombiano Edwin Cardona brindando un doblete.

Rayado tiene al Club América como su rival en cuartos de final. pic.twitter.com/WkZnMEl0Dd — Felipe Galindo (@FelipeGalindot) November 23, 2026

Finalmente, La Pandilla asestó un duro golpe en el orgullo de los americanistas al llevarse la final del Apertura 2019 en el Estadio Azteca, aunque años después los 'Odiame Más' se vengarían. Todo quedó emparejado 3-3 en el tiempo regular, con el argentino Rogelio Funes Mori aplicando un doblete, para así definir todo desde los once pasos, siendo el argentino Lionel Viangioni el encargado de dejar todo 2-4 para alzar el quinto título de los Rayados.