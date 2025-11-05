Los aprobados y reprobados del FC Barcelona en el empate ante el Club Brugge

El FC Barcelona no pudo en su visita a Bélgica: empató 3-3 frente al Club Brugge y estuvo a milímetros de perderlo, con un gol anulado al club dueño de casa por una falta sobre Szceszny cuando ya se jugaba el adicional del segundo tiempo. Ahora, la etapa de liguilla de la UEFA Champions League los encuentra afuera de la clasificación directa a octavos de final.

Aprobados

Lamine Yamal

Club Brugge v FC Barcelona - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

Fue la principal arma de ataque del equipo de Flick cuando se enchufó con el partido. Anotó el segundo gol del Barcelona, fue el que más regates completó en el encuentro y el que más faltas recibió. No le alcanzó para ser el héroe de un equipo desdibujado.

Fermín López

Club Brugge v FC Barcelona - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

El joven de 22 años tuvo un excelente partido, acompañando a Lamine cuando el Barcelona fue al frente y dando dos asistencias, además de estrellar una pelota en un palo. Más no pudo hacer.

Ferrán Torres

Club Brugge KV v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Franco Arland/GettyImages

Sufrió el bloque bajo del equipo de Nicky Hayen, pero en la que tuvo la mandó a guardar. Si bien jugó solo 58' minutos, representó mucho más peligro para la defensa local que Robert Lewandowski, que fue el que lo reemplazó.

Reprobados

Ronald Araújo

Club Brugge KV v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Franco Arland/GettyImages

El uruguayo, como primer marcador central, es uno de los encargados de llevar la batuta del equipo y de tirar el achique para dejar fuera de juego a los rivales, algo que el FC Barcelona hizo realmente mal en su visita a Bélgica.

No estuvo preciso ni en los duelos ni en los tiros largos, además del factor defensivo ya mencionado que fue determinante para el resultado final.

Wojciech Szczesny

FBL-EUR-C1-BRUGGE-BARCELONA | NICOLAS TUCAT/GettyImages

El VAR salvó al arquero polaco del papelón en una de las últimas jugadas de la noche, y realmente su rendimiento estuvo por debajo de la media dejando que desear en los tres goles del Brugge.

Alejandro Baldé

Club Brugge KV v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Stuart Franklin/GettyImages

El lateral izquierdo sufrió a Carlos Forbs todo el partido y no lo pudo parar casi nunca, dejando que el portugués se adueñe del encuentro anotando dos goles y brindando una asistencia para el tanto restante de su equipo.