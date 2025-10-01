Los aprobados y reprobados del FC Barcelona en la derrota 2-1 ante el PSG

El invicto del FC Barcelona llegó a su fin: perdió 2-1 en Montjuic con el París Saint-Germain por la segunda fecha de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League con goles de Senny Mayulu y Goncalo Ramos.

El equipo de Luis Enrique ganó sin atenuantes el duelo táctico contra Hansi Flick y tuvo su premio cerca del final, ya que el centrodelantero portugués anotó el gol de la victoria pasado el minuto 90 del encuentro celebrado en el Estadi Olimpic.

En la próxima jornada, el FC Barcelona recibirá al Olympiacos de Grecia, mientras que el PSG enfrentará al Bayer Leverkusen en condición de visitante.

Aprobados

FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Judit Cartiel/GettyImages

Pau Cubarsí

Fue uno de los responsables de que el FC Barcelona rescate un punto hasta el minuto 90, cuando cayó el segundo del PSG. Supo frenar varios ataques del equipo francés con solvencia.

Wojciech Szczesny

Sus tapadas fueron providenciales para que el Barcelona se mantenga en partido ante las recurrentes ofensivas del equipo de Luis Enrique, que buscó el arco rival hasta el final del partido.

Ferrán Torres

El extremo fue el futbolista que más riesgo generó a la defensa del PSG, no solamente marcando el gol sino que en jugadas que no llegaron a destino pero igualmente crearon preocupación en la última línea parisina.

Reprobados

FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Sports Press Photo/GettyImages

Lamine Yamal

Si bien es cierto que vuelve de una lesión, no pudo aprovechar su habilidad para romper las líneas del equipo de Luis Enrique.

Pedri

Suele ser el dueño del mediocampo del FC Barcelona, pero la buena marca de los volantes parisinos generaron que no pueda estar cómodo con el balón y que sus intervenciones sean menos que las normales.

Frenkie de Jong

El neerlandés sufrió el mismo marcaje que Pedri y no pudo brillar, entregando el protagonismo del mediocampo a Vitinha y Fabián Ruiz para manejar los tiempos del partido, principalmente en el segundo tiempo.