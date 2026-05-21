Los árbitros presentan una denuncia contra Florentino Pérez y Real Madrid TV

El conflicto entre el arbitraje español y el entorno del Real Madrid sumó un nuevo capítulo luego de que la Asociación Española de Árbitros de Fútbol denunciara ante la Comisión Antiviolencia a Florentino Pérez, a RMTV y al propio club por considerar que existe una campaña sostenida de señalamiento contra los colegiados.

La medida se dio a conocer apenas días después de que el colectivo arbitral solicitara la apertura de un expediente disciplinario contra el dirigente merengue. Ahora, el reclamo escaló a otro nivel con una presentación formal ante el organismo que refiere a la violencia institucional.

🚨 Spanish referees have filed a complaint against Real Madrid. 😤🇪🇸



They accuse Florentino Pérez and Real Madrid TV of leading a constant pressure campaign against match officials. ⚠️



(Source: @diarioas) pic.twitter.com/a7K2BXL0fq — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 21, 2026

El comunicado de la AESAF

A través de un comunicado oficial, la asociación explicó que las denuncias forman parte de una “línea de actuación institucional” destinada a proteger la “dignidad, integridad y seguridad” de los árbitros españoles.

Además, remarcaron que determinados mensajes públicos y la difusión reiterada de contenidos que cuestionan el trabajo arbitral afectan el clima de respeto necesario dentro del fútbol profesional.

Desde hace meses, el Real Madrid TV publica videos y análisis críticos sobre actuaciones arbitrales antes y después de los partidos del equipo, una práctica que da lugar a fuertes debates dentro del fútbol español y también incomodidad en otros clubes y organismos.

Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

Según expresaron desde la asociación, esta situación puede derivar en un incremento de la hostilidad por parte de los aficionados y del plantel mismo, e incluso generar episodios de violencia hacia los jueces.

Las declaraciones que desataron la polémica

Uno de los puntos centrales de la denuncia son las recientes declaraciones de Florentino Pérez durante una entrevista televisiva y una rueda de prensa realizada la semana pasada. En esa conferencia, el presidente del Real Madrid aseguró que al club “le habían robado ligas” y habló de una supuesta “corrupción sistémica” dentro del arbitraje español durante las últimas dos décadas.

Ahora, la Comisión Antiviolencia deberá analizar si las expresiones y contenidos denunciados representan una conducta que pueda fomentar presión y violencia sobre los árbitros.

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