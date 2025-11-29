Los cambios que podría intentar Tigres UANL para remontar ante Xolos de Tijuana

Tigres UANL llega a la vuelta de los cuartos de final con la obligación de firmar una noche perfecta. El 3-0 sufrido en Tijuana dejó al equipo al borde de la eliminación y expuso todas las grietas que ha mostrado a lo largo del torneo. Kevin Castañeda comandó la exhibición fronteriza, primero con el gol que abrió el marcador y después participando en la acción del segundo tanto. El golpe definitivo llegó por cortesía del juvenil Gilberto Mora, quien firmó el 3-0 que ahora obliga a Tigres a ganar por tres de diferencia en el Estadio Universitario.

Para conseguirlo, Guido Pizarro analiza cambios profundos en su once titular. El técnico reconoce que la fórmula tradicional no basta y que será necesario recurrir a elementos que prácticamente no figuraron en la fase regular. Entre ellos destacan Nicolás Ibáñez y Sebastián Córdova, dos jugadores que podrían asumir un rol protagónico en el momento más crítico del semestre.

Este sería el posible 11 con el cual Tigres buscaría remontar ante los Xolos de Tijuana:

Portero:



Nahuel Guzmán

Defensas:



Jesús Garza, Joaquim Pereira, Jesús Angulo, Marco Farfán

Mediocampistas:



Rómulo Zwarg, Juan Brunetta

Volantes ofensivos:



Diego Lainez, Sebastián Córdova, Ángel Correa

Delantero:



Nicolás Ibáñez

La apuesta es clara: un equipo más vertical, más dinámico y con mayor volumen ofensivo desde el arranque. La banca también cambia su composición. Ozziel Herrera, Fernando Gorriarán y Javier Aquino, habitualmente titulares, quedarían como alternativas. Entre los revulsivos más importantes se consideran Uriel Antuna, Juan Pablo Vigón y André-Pierre Gignac, quienes podrían entrar a modificar la intensidad o buscar el golpe final en los últimos minutos.

Uno de los movimientos más interesantes es el de Jesús Garza como lateral derecho en lugar de Aquino. El juvenil aporta velocidad, descaro y una vocación ofensiva que Tigres necesita con urgencia. Formado como extremo, Garza tiene la capacidad de profundizar y generar superioridades por fuera, un recurso que podría volverse decisivo si el equipo encuentra pronto el primer gol.

Tigres no tiene margen de maniobra. Necesita una noche redonda, un estadio volcado y un equipo valiente. La mesa está puesta para una remontada histórica… o para otra eliminación dolorosa.