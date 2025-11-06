Los candidatos en todas las categorías de los premios The Best 2025
Este jueves se han anunciado todos los contendientes en las categorías a mejores del planeta en el mundo del fútbol. Estas nominaciones corresponden a los premios de 'The Best', mismos que van bajo el control de la FIFA.
A continuación presentamos a todos los nominados en cada una de las categorías, tanto a mejores futbolistas, como a mejor entrenador.
1. The Best (mejor futbolista del mundo)
Este premio distingue al jugador que es considerado como el más diferencial del mundo sin importar la posición del campo donde se desarrolla. El listado está formado por Dembélé, Hakimi, Kane, Mbappé, Nuno Mendes, Cole Palmer, Pedri, Raphinha, Salah, Vitinha y Lamine Yamal.
2. Mejor entrenador
La lista a entrenador del año la conforma Mikel Arteta, Arne Slot, Hansi Flick, Enzo Maresca, Roberto Martínez, el gran favorito Luis Enrique y el inesperado en los contendientes, Javier Aguirre.
3. Mejor portero
Los premios de índole puramente individual cierra con los nominados a mejor portero de la temporada. Son 8 los contendientes para tal distinción: Becker, Courtois, Donnarumma, Martínez, Neuer, Raya, Sommer y Szczęsny.
4. Mejor portero del año (equipo ideal de la temporada)
22 son los contendientes a mejor portero del año. Por lo hecho con el PSG, se entiende que Donnarumma parte con ventaja considerable. El resto de opciones son los siguientes: Becker, Bounou, Costa, Courtois, Di Gregorio, Fábio, John, Martínez, Mendy, Meret, Mier, Neuer, Oblak, Raya, Sánchez, Simón, Sommer, Svilar, Szczęsny, Weverton y Williams.
5. Mejores defensores del año (equipo ideal de la temporada)
De la misma forma, hay 22 defensores en lista con opciones de ser considerados el mejor del planeta en su posición. Los contendientes son: Cubarsí, Cucurella, Davies, Di Lorenzo, Dias, Dumfries, Guerreiro, Hakimi, Huijsen, Konaté, Koulibaly, Koundé, Magalhães, Marquinhos, Mendes, Otamendi, Pacho, Rüdiger, Saliba, Silva, Upamecano y Van Dijk.
6. Mejores mediocentros del año (equipo ideal de la temporada)
Los 22 mediocentros que buscarán ser reconocidos como el mejor todo terreno del mundo son: Arias, Bellingham, Caicedo, De Jong, Fernandes, Fernández, Gravenberch, Kimmich, Mac Allister, McTominay, Musiala, Neves, Neves, Olise, Palmer, Pedri, Rice, Ruiz, Silva, Valverde, Wirtz y Vitinha.
7. Mejores delanteros del año (equipo ideal de la temporada)
Para cerrar, FIFA ha enlistado a los 22 mejores jugadores de perfil puramente ofensivo del año: Al Dawsari, Barcola, Dembélé, Doué, Guirassy, Gyökeres, Haaland, Henrique, Isak, Kane, Kvaratskhelia, Lewandowski, Martínez, Mbappé, Messi, Pedro, Raphinha, Retegui, Ronaldo, Salah, Vinícius Jr. y Yamal.
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.