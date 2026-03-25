Monterrey vive una etapa de crisis. El semestre en curso todo está saliendo fatal para el cuadro del norte del país. Cortaron el proceso de dirección técnica de Domenec Torrent, fueron eliminados en octavos de final de la CONCACAF por Cruz Azul, derrotados en el clásico contra Tigres y, a falta de cinco jornadas de torneo regular, hoy están fuera de la liguilla.

Siendo el caso, todo indica que el club puede sufrir una renovación masiva a partir del verano. Uno de los hombres cuyo puesto en el equipo está en riesgo de despido es sin duda José Antonio Noriega.

🚨🤠 Para mi gente de Monterrey: NO, no es un hecho la salida de Tato Noriega.



Cómo cada Torneo, se tendrá una reunión cuando finalice la participación del equipo. Ahí se definirá su futuro.



El Comité tiene bien valorado a Noriega por su excelente gestión económica.

Si bien no… pic.twitter.com/eWUCAgPxeC — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) March 23, 2026

La decisión se tomará a final de curso en función de los resultados finales del club. Sin embargo, ya hay varios nombres sobre la mesa que bien podrían tomar el puesto que hoy mismo tiene el 'Tato' y en el cual, no ha cumplido con la exigencia.

1. Fernando Hierro

Mazatlan FC v Chivas - Torneo Clausura 2024 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

Su más reciente rol fue en la dirección deportiva del Al-Nassr. Perdió su puesto luego de división de opiniones con Cristiano Ronaldo. Hierro ya sabe lo que es ser directivo en México tuvo un paso por Chivas un par de años atrás. Ahora, podría volver por su revancha con el objetivo de reconstruir a un club sobrado de cartera como los Rayados.

2. Iván Alonso

Puebla v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

El gestor del actual y muy competitivo Cruz Azul. El charrúa sabe a la perfección lo que es la dirección deportiva en México, pues previo a los celestes, fue parte del Pachuca. Iván es una opción menos viable que Hierro por el simple hecho de tener contrato activo en La Noria.

3. Duilio Davino

Mexico National Team Coach Javier Aguirre Attends A Press Conference | Agustin Cuevas/GettyImages

El último hombre de éxito dentro de Rayados. En su etapa como director deportivo el club ganó un título de Liga MX, dos de CONCACAF y dos de Copa MX. Un hombre de la casa al cien por ciento. Está en el fondo de la tabla pues actualmente es el director deportivo de la selección mexicana y no se descarta su continuidad en el puesto luego del Mundial como mano derecha de Rafael Márquez, futuro técnico del Tri.