Los cinco contratos clave que el Liverpool FC debe resolver tras renovar a Gravenberch

En el Liverpool FC saben que el trabajo fuera de la cancha es tan importante como lo que ocurre en el campo. Tras asegurar la continuidad de Ryan Gravenberch con un nuevo contrato de seis años, la directiva ya analiza otros casos que podrían definir el rumbo del equipo en los próximos años.

La temporada pasada dejó una lección importante en Anfield. Las situaciones contractuales de figuras como Virgil van Dijk, Mohamed Salah y Trent Alexander-Arnold generaron incertidumbre durante meses. Finalmente, dos de los íconos del club continuaron, pero el episodio encendió las alarmas en la dirigencia, que ahora busca adelantarse a posibles conflictos.

Liverpool Training - Monday March 9th | Peter Byrne - PA Images/GettyImages

Con ese antecedente, varios futbolistas del actual plantel aparecen en la lista de prioridades para negociar nuevas extensiones.

5. Curtis Jones

Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Emirates FA Cup Fifth Round | James Gill - Danehouse/GettyImages

El caso de Curtis Jones genera debate dentro del club. El mediocampista formado en la academia ha tenido menos protagonismo del esperado bajo la conducción de Arne Slot, aunque su capacidad para asegurar la posesión y romper líneas con pases verticales sigue siendo muy valorada.



Con 18 meses restantes de contrato, clubes como el Inter de Milán y el Tottenham Hotspur mostraron interés recientemente. Si llega una oferta importante, el Liverpool deberá decidir entre renovarlo o aprovechar su valor de mercado.

4. Alisson

Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Emirates FA Cup Fifth Round | James Gill - Danehouse/GettyImages

A sus 33 años, Alisson Becker continúa siendo uno de los arqueros más confiables del fútbol europeo. Aunque su historial de lesiones genera dudas, muchos porteros mantienen un gran nivel hasta cerca de los 40.



El Liverpool tiene en carpeta a Giorgi Mamardashvili como posible sucesor, pero el brasileño todavía podría recibir un nuevo contrato para extender su ciclo en Anfield.

3. Alexis Mac Allister

Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Emirates FA Cup Fifth Round | Andrew Kearns - CameraSport/GettyImages

El futuro del argentino también abre un debate. El mediocampista ha sido importante desde su llegada, pero su rendimiento esta temporada generó algunas dudas.



Con contrato hasta 2028 y un salario importante, el club podría considerar una venta si llega una oferta fuerte. Entre los interesados aparece el Real Madrid, que continúa buscando reemplazos a largo plazo para figuras históricas de su mediocampo.

🚨 Alexis Mac Allister’s father Carlos: “There are currently no negotiations with Liverpool to renew the contract”, told @ismaeelmahmoudd. pic.twitter.com/TWgtfKhGN6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 8, 2026

2. Dominik Szoboszlai

Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Emirates FA Cup Fifth Round | James Gill - Danehouse/GettyImages

Uno de los jugadores más destacados del equipo en la última campaña ha sido Dominik Szoboszlai. Su despliegue físico, su capacidad para presionar y su peligro en pelota parada lo convirtieron en un futbolista indispensable.



Aunque su contrato también se extiende hasta 2028, el Liverpool podría intentar renovarlo pronto para blindarlo a largo plazo y evitar el interés de otros gigantes europeos.

1. Ibrahima Konaté

Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Premier League | Malcolm Couzens/GettyImages

La situación más delicada es la de Ibrahima Konaté. El defensor francés termina contrato este verano, lo que coloca al Liverpool ante una decisión urgente.



Perderlo gratis sería un golpe duro para la defensa, especialmente considerando la edad de Van Dijk y la falta de recambios consolidados. Por eso, la directiva trabaja contrarreloj para convencer al central con una oferta importante que lo mantenga en Anfield durante los próximos años.

