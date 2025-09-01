Los mejores fichajes en la Serie A de cara a la temporada 2025/26 - rankeados
La Serie A vuelve a estar en el centro de la escena con un mercado de fichajes que promete sacudir la temporada 2025/26. Entre veteranos de talla mundial que llegan para dejar su sello, talentos en plena madurez que buscan relanzar su carrera y jóvenes con proyección que apuntan a convertirse en figuras, el campeonato italiano se prepara para un año apasionante. El Napoli, el Milan, la Juventus y la Roma fueron protagonistas de operaciones que marcan un antes y un después en la liga.
En este ranking repasamos los cinco fichajes más importantes de la Serie A.
5. Nicolás González - Juventus
Regresó de su préstamo en la Fiorentina, y la Juve ha ganado desborde, intensidad y gol con el extremo argentino, consolidando un ataque que necesitaba desequilibrio. Sin embargo, su futuro parece que estará en España con el Atlético de Madrid. Habrá que esperar a las últimas horas de mercado.
4. Wesley - Roma
Una apuesta de futuro para la Roma. Lateral brasileño con proyección ofensiva y recorrido, que puede convertirse en pieza clave a mediano plazo. No tiene el peso mediático de los otros fichajes, pero suma solidez al plantel.
3. Christopher Nkunku - AC Milan
El francés llega en plenitud de carrera, tras una etapa irregular en la Premier. Su versatilidad ofensiva y capacidad de gol pueden transformar al Milan en un serio candidato, especialmente acompañado de Rafa Leão y Modrić.
2. Luka Modrić - AC Milan
Aunque ya en el ocaso de su carrera, su sola presencia eleva el prestigio de la Serie A. Su fichaje aporta liderazgo, experiencia Champions y será clave en partidos grandes pese a un rol más dosificado.
1. Kevin De Bruyne - Napoli
Sin discusión, el belga es el gran golpe del mercado en Italia. Llega gratis tras una década como cerebro del City, para liderar a un Napoli que busca volver a competir por el Scudetto. Experiencia, visión y jerarquía mundial.
Periodista argentina. Me apasiona el fútbol pero me guardo un rato los fines de semana para disfrutar de la F1.