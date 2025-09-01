Los mejores fichajes en la Serie A de cara a la temporada 2025/26 - rankeados

La Serie A vuelve a estar en el centro de la escena con un mercado de fichajes que promete sacudir la temporada 2025/26. Entre veteranos de talla mundial que llegan para dejar su sello, talentos en plena madurez que buscan relanzar su carrera y jóvenes con proyección que apuntan a convertirse en figuras, el campeonato italiano se prepara para un año apasionante. El Napoli, el Milan, la Juventus y la Roma fueron protagonistas de operaciones que marcan un antes y un después en la liga.

En este ranking repasamos los cinco fichajes más importantes de la Serie A.

5. Nicolás González - Juventus

Fiorentina v Juventus - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

Regresó de su préstamo en la Fiorentina, y la Juve ha ganado desborde, intensidad y gol con el extremo argentino, consolidando un ataque que necesitaba desequilibrio. Sin embargo, su futuro parece que estará en España con el Atlético de Madrid. Habrá que esperar a las últimas horas de mercado.

4. Wesley - Roma

Wesley Vinicius Franca Lima of AS Roma celebrates after... | Insidefoto/GettyImages

Una apuesta de futuro para la Roma. Lateral brasileño con proyección ofensiva y recorrido, que puede convertirse en pieza clave a mediano plazo. No tiene el peso mediático de los otros fichajes, pero suma solidez al plantel.

3. Christopher Nkunku - AC Milan

Christopher Nkunku of Chelsea FC looks on during the FIFA... | Nicolò Campo/GettyImages

El francés llega en plenitud de carrera, tras una etapa irregular en la Premier. Su versatilidad ofensiva y capacidad de gol pueden transformar al Milan en un serio candidato, especialmente acompañado de Rafa Leão y Modrić.

2. Luka Modrić - AC Milan

US Lecce v AC Milan - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

Aunque ya en el ocaso de su carrera, su sola presencia eleva el prestigio de la Serie A. Su fichaje aporta liderazgo, experiencia Champions y será clave en partidos grandes pese a un rol más dosificado.

1. Kevin De Bruyne - Napoli

SSC Napoli v Cagliari Calcio - Serie A | Francesco Pecoraro/GettyImages

Sin discusión, el belga es el gran golpe del mercado en Italia. Llega gratis tras una década como cerebro del City, para liderar a un Napoli que busca volver a competir por el Scudetto. Experiencia, visión y jerarquía mundial.

