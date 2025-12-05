Los cinco posibles grupos de la muerte para el Mundial 2026 según la IA

El sorteo del Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y los fans arman sus grupos ideales, sueñan con cruces, los entrenadores analizan posibles rivales y la IA, como no podía ser de otra forma, da su análisis.

A continuación, los cinco grupos de la muerte que armó la IA para la Copa del Mundo.

Opción 1

Esta zona tendría a los vigentes subcampeones del mundo como cabeza de serie, a los segundos de la Copa América como integrante por el bombo 2, a la difícil selección egipcia en el 3 y a Italia, en su eventual vuelta a los Mundiales, como integrante del copón 4 por venir del repechaje.

Francia

Colombia

Egipto

Italia

Opción 2

La Canarinha va por su sexta Copa del Mundo, esta vez de la mano de Carlo Ancelotti, pero si se da el grupo que resolvió la IA no la tendría nada fácil: jugaría contra su verdugo de Qatar 2022, los egipcios e Italia.

Brasil

Croacia

Egipto

Italia

Opción 3

Este grupo sería histórico, ya que tendría tres campeones del mundo: además de Egipto, a quien la IA considera evidentemente como un hueso duro de roer, estarían España, Italia y Uruguay.

España

Uruguay

Egipto

Italia

Opción 4

Si se da esta zona, los campeones del mundo la tendrán realmente complicada: enfrentarían a Marruecos, que viene de ser la gran sensación en Qatar 2022, la Noruega de Erling Haaland y compañía, y la Nazionale italiana.

Argentina

Marruecos

Noruega

Italia

Opción 5

Otro posible grupo histórico con tres campeones del mundo sería con Alemania, que buscará hacer ruido tras las últimas decepciones, Uruguay, Argelia e Italia.

Alemania

Uruguay

Argelia

Italia

*La IA confeccionó los grupos incluyendo a Italia, aunque esta todavía debe superar el repechaje. En el sorteo conocerá el que será su grupo si pasa la repesca que se disputará en marzo.

