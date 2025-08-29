Los cinco pronósticos del partido Chivas vs Cruz Azul de la Jornada 7 en el Apertura 2025

Chivas se medirá a Cruz Azul este sábado 30 de agosto en partido de la jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado necesita una victoria urgente tras un pésimo arranque de temporada, pero al frente tendrá a la Máquina Celeste que llega en la tercera posición de la tabla general.

A continuación te compartimos cinco pronósticos para este duelo que pinta para ser uno de los mejores de esta jornada.

1. Cruz Azul saldrá favorito

Cruz Azul v Toluca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

De acuerdo con las casas de apuestas y los pronósticos de Inteligencia Artificial, el conjunto cementero saldrá como favorito para llevarse los tres puntos en el Estadio Akron. Cruz Azul tendría una probabilidad de 41% de llevarse la victoria.

2. Chivas recibirá gol

Tijuana v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Chivas de Guadalajara no ha tenido un buen año futbolístico. El Rebaño Sagrado suma cinco partidos al hilo concediendo goles cuando juega como local.

3. Cruz Azul marca

Cruz Azul v Toluca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Por su parte, la Máquina Celeste suma ocho partidos al hilo anotando como visitante. A esto hay que sumar que el equipo de Nicolás Larcamón ha anotado 13 goles en seis encuentros.

4. Más de 2.5 goles

Tijuana v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

De acuerdo con las estimaciones de las casas de apuestas e Inteligencia Artificial, este encuentro tendrá más de 2.5 goles.

5. Ángel Sepúlveda anota

Cruz Azul v Santos Laguna - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

El delantero mexicano de Cruz Azul está teniendo un buen arranque de temporada. En los primeros seis encuentros de la temporada, el 'Cuate' suma cinco goles y una asistencia. Aunque el atacante lleva dos jornadas sin meter gol, este podría ser un buen momento para reencontrarse.

