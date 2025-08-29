Los cinco pronósticos del partido Chivas vs Cruz Azul de la Jornada 7 en el Apertura 2025
Chivas se medirá a Cruz Azul este sábado 30 de agosto en partido de la jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado necesita una victoria urgente tras un pésimo arranque de temporada, pero al frente tendrá a la Máquina Celeste que llega en la tercera posición de la tabla general.
A continuación te compartimos cinco pronósticos para este duelo que pinta para ser uno de los mejores de esta jornada.
1. Cruz Azul saldrá favorito
De acuerdo con las casas de apuestas y los pronósticos de Inteligencia Artificial, el conjunto cementero saldrá como favorito para llevarse los tres puntos en el Estadio Akron. Cruz Azul tendría una probabilidad de 41% de llevarse la victoria.
2. Chivas recibirá gol
Chivas de Guadalajara no ha tenido un buen año futbolístico. El Rebaño Sagrado suma cinco partidos al hilo concediendo goles cuando juega como local.
3. Cruz Azul marca
Por su parte, la Máquina Celeste suma ocho partidos al hilo anotando como visitante. A esto hay que sumar que el equipo de Nicolás Larcamón ha anotado 13 goles en seis encuentros.
4. Más de 2.5 goles
De acuerdo con las estimaciones de las casas de apuestas e Inteligencia Artificial, este encuentro tendrá más de 2.5 goles.
5. Ángel Sepúlveda anota
El delantero mexicano de Cruz Azul está teniendo un buen arranque de temporada. En los primeros seis encuentros de la temporada, el 'Cuate' suma cinco goles y una asistencia. Aunque el atacante lleva dos jornadas sin meter gol, este podría ser un buen momento para reencontrarse.
Más noticias sobre la Liga MX
Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.