Los cinco pronósticos del partido FC Barcelona vs Valencia por la jornada 4 de LaLiga 2025/26

El Barcelona no comenzó con el pie derecho la temporada. Sin haberse asentado aún, a Hansi Flick le está costando que sus jugadores agarren el ritmo que supieron demostrar la temporada anterior, y los partidos comienzan a hacerse cuesta arriba sobre el final.

Pensando lo que será la cuarta jornada, el Barca tendrá su primer encuentro de local de la temporada ante un Valencia que irá a aprovechar ese momento irregular para poder seguir sumando de a tres.

Un partido al que no le van a faltar emociones, y lo que pueda pasar es una incógnita. A continuación dejamos cinco pronóstico que podrían darse en el Barcelona - Valencia.

1. Victoria del Barcelona

Rayo Vallecano de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

A pesar del momento irregular que atraviesa el equipo, el Barcelona logrará sacar una importante victoria en su casa y ante su gente. No será abultada pero si necesitada. Posibles resultados 2-1 y 3-2.

2. Tarjetas amarillas para ambos equipos

FBL-ESP-LIGA-VALLADOLID-BARCELONA | CESAR MANSO/GettyImages

El partido será tan de ida y vuelta que será inevitable el roce físico entre ambos equipos. Ante esta situación, el árbitro se hará presente con algunas tarjetas amarillas para los dos clubes.

3. Gol de Lamine Yamal

Rayo Vallecano de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

La estrella blaugrana dirá presente en el partido con sus anotaciones. Al menos convertirá un tanto que le dará a su equipo el triunfo. Además tendrá un fuerte impacto en el armado de lo ataques.

4. Gol de Duro

Valencia CF v Getafe CF - La Liga EA Sports | Clive Brunskill/GettyImages

Valencia no dejará ir este partido sin haber convertido un gol que complique el panorama del Barcelona. Y quien será el encargado de hacerlo será el centrodelantero Hugo Duro que ya viene de marcarle al Getafe la última jornada.

5. Más de cinco córners

FC Barcelona v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final First Leg | Jonathan Moscrop/GettyImages

El juego aéreo será clave en este partido por lo que habrán varios tiros de esquina. La intensidad del partido y el ida y vuelta constante entre ambos equipos provocará que los dos tengan oportunidad de convertir desde este sector.