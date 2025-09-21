Este domingo 21 de septiembre, el Arsenal y Manchester City se enfrentaron en el partido de la jornada en la Premier League. Erling Haaland abrió el marcador al minuto 9. Cuando parecía que la escuadra de Pep Guardiola conseguiría el triunfo, apareció Gabriel Martinelli, al 90+3, para poner el 1-1 definitivo.

A continuación les dejamos con el calendario con los próximos partidos del Manchester City.

EFL Cup: Huddersfield Town – Manchester City (John Smith’s Stadium, 24 de septiembre)

En los dieciseisavos de la EFL Cup, el City viajará a enfrentarse al Huddersfield Town. Aunque el favoritismo recae en los visitantes, la Copa siempre trae partidos trampa donde los equipos de categorías inferiores juegan con una motivación extra. Una oportunidad para que Guardiola rote la plantilla y dé minutos a los menos habituales.

Huddersfield Town vs Manchester City – EFL Cup, dieciseisavos de final

Jornada 6: Manchester City – Burnley (Etihad Stadium, 27 de septiembre)

El regreso a casa traerá un partido en teoría más asequible frente al Burnley, aunque el equipo de Vincent Kompany intentará poner en aprietos al actual campeón. Será una ocasión ideal para reafirmar la fortaleza en el Etihad y seguir sumando de a tres en la Premier.

Manchester City vs Burnley – Jornada 6 de la Premier League

Champions League: AS Mónaco – Manchester City (Stade Louis II, 1 de octubre)

La segunda fecha de la fase de liga en Champions llevará al City al Principado para medirse al Mónaco. Un desplazamiento de alta dificultad ante un rival joven y competitivo. Será una prueba exigente fuera de casa, donde los de Guardiola deberán mostrar carácter europeo y eficacia en ambos áreas para seguir firmes en su grupo.

AS Mónaco vs Manchester City – fase de liga de Champions League

Jornada 7: Brentford – Manchester City (Gtech Community Stadium, 5 de octubre)

El mes se cerrará con la visita al Brentford, un campo que en los últimos años siempre ha resultado incómodo para los grandes de Inglaterra. La intensidad física del equipo local obligará al City a mantener la concentración máxima para no dejar escapar puntos valiosos en la carrera por el título.

Brentford vs Manchester City – Jornada 7 de la Premier League

Jornada 8: Manchester City vs Everton (Etihad Stadium, 18 de octubre)

Manchester City entra como claro favorito ante Everton, gracias a su profundidad de plantilla y superioridad táctica. Everton buscará plantar batalla con mucho orden defensivo, intentando aprovechar contragolpes y errores del City. Será importante el control del medio campo: si City domina allí, tendrá muchas opciones de abrir el marcador y dominar el ritmo; Everton necesita concentración, solidez en las bandas y quizás apostar por algún jugador diferencial para generar peligro. El factor local / visitante también podría inclinar la balanza.

Manchester City vs Everton - Jornada 8 de Premier League

Los próximos 5 encuentros del Manchester City