Los clubes de Europa que sondean el fichaje de Julián Quiñones para el mercado de verano

Julián Quiñones está en el punto más elevado de su carrera. El delantero mexicano, luego de un doblete el pasado miércoles, se ha colado a la cima de goleo de la Liga de Arabia Saudí. Un campeonato que si bien para muchos no es de alta competencia, sí tiene otros nombres que en lo individual tendrían que estar por encima del ex América.

Este rendimiento de grado superlativo llevará a Quiñones a la recompensa en el corto plazo. La primera de ellas será llegar al Mundial 2026 con la selección mexicana. La segunda, un posible salto a Europa luego de la cita mundialista, pues en la mejor liga del mundo más de un club ya tiene el nombre de Julián en su lista de mercado.

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3⃣ equipos de Inglaterra ya contactaron al Al-Qadsiah buscando el traspaso de Julián Quiñones (29) 🇲🇽🤯



El club árabe pediría MÁS DE 20 MILLONES de euros por la PANTERA en este mercado de verano 💸



📌 Los reportes de los visores ingleses destacan que su… pic.twitter.com/CBMdkQ8TZh — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) April 30, 2026

Tres clubes de la Premier League apunta al fichaje de Julián Quiñones. Si bien no se conoce de qué equipos se trata con exactitud, se entiende que incluso ya han llamado al manejo del jugador para sondear condiciones de cara al mercado de verano.

Son dos los factores que elevan el interés por Julián. El primero de ellos su enorme cuota de gol. Hoy no solamente es el mejor goleador de la liga saudí, sino que también, en lo que va del año natural 2026, Quiñones está dentro de los cinco mejores anotadores de todo el mundo con 21 tantos.

Mexico v Portugal - International Friendly | Manuel Velasquez/GettyImages

La segunda virtud que hace fuerte el interés por el goleador es su potencia física. Los clubes que han llamado a su puerta consideran que es un jugador ideal para jugar dentro del ritmo de la Premier League desde el primer segundo.

Por ahora no hay nada formal ni en la mesa de Julián, no tampoco del Al-Qadsiah. El club está abierto a liberar al hoy mejor futbolista de su historia, pero esperan al menos ofertas de 20 millones de euros.

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