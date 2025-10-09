Los clubes de Europa que sondean el futuro de Obed Vargas

El Mundial sub-20 ha hecho que varios de los jugadores de la selección mexicana se posicionen en la mira de clubes de Europa. Si bien el foco primario está debajo de Gilberto Mora, todo indica que luego del torneo de la FIFA, además del hombre de los Xolos de Tijuana, otros nombres estarán en el trampolín al viejo continente.

Uno de los que más opciones tiene al día de hoy es Obed Vargas. El hombre que milita en el Seattle Sounders de la MLS tendría ya un par de pretendientes reales dispuestos a moverse por su fichaje incluso desde el mercado de invierno. Ambos serían equipos de ligas que disputan la UEFA Champions League.

Obed Vargas 🇲🇽 (20) estaría en la mira del PSV de la Eredivisie 🇳🇱 y del Club Brujas de Bélgica 🇧🇪 de acuerdo a información de @ELROLONW



No cabe duda que su buena participación en el Mundial U20 de Chile, llamará la atención de grandes clubes de Europa. Sus días en la MLS… pic.twitter.com/bPaS15t89m — Julio Rodríguez (@julioordz10) October 8, 2025

El primero de ellos es el PSV. El club vigente campeón de la Eredivisie es un equipo que suele apostar y con fuerza por el mercado mexicano. Varios de los mejores jugadores de su historia reciente han sido de nacionalidad mexicana. Ahora, su foco está en Obed, quien gusta de tiempo atrás.

Chile v Mexico: Round Of 16 - FIFA U-20 World Cup Chile 2025 | Jam Media/GettyImages

El segundo club en carrera es el Brugge de Bélgica. El cuadro mandamás de dicho país suele tirar de fichajes de los mejores talentos del planeta con el fin de revenderles a un precio más elevado. Su siguiente gran apuesta sería el mismo Vargas.

De momento no hay oferta de ninguno de los dos equipos y el interés se limita a sondeos. Sin embargo, se entiende que el cuadro de Seattle se alista para el traspaso. De la misma forma Obed está listo para dar el salto a Europa.

La posibilidad es tal que la agencia de Vargas estaría trabajando de la mano de la poderosa agente Rafaela Pimienta como intermediaria. Obed fue destacado esta semana como el juvenil del año en la MLS. Hizo un gran Mundial de Clubes y ha rematado con un enorme Mundial Sub-20.

