Los clubes de Europa que tendrían en la mira a Germán Berterame

Rayados de Monterrey tiene uno de los mejores planteles de toda la Liga MX. Tal vez en nombres, los regios cuentan con una de las plantillas más llamativas en la historia del fútbol mexicano. Siendo el caso, la expectativa en torno a los del norte del país es muy elevada, como no podría ser de otra forma.

El último gran nombre en sumarse al equipo rayado fue el francés Anthony Martial. Para más de uno el francés arriba como competidor directo de Germán Berterame. Otros más consideran que el galo lo tiene todo para ser el socio del seleccionado por México. Lo que es un hecho, es que el Atlético de San Luis, sigue teniendo mercado fuera de la Liga MX.

¿A ITALIA? 🧐



El futuro de Germán Berterame podría estar muy lejos de Monterrey, grandes equipos los siguen.



🇮🇹 De acuerdo con Ekrem Konur, gente de la Roma, Bologna y Atalanta han seguido de cerca a Germán durante toda la temporada, quien ha llenado el ojo con su desempeño… pic.twitter.com/zguOL4VKPc — Futbol Total (@futboltotal) September 30, 2025

El especialista de mercado Ekrem Konur afirma que el delantero de los Rayados está en la mira de la Serie A. Los clubes en cuestión serían el Atalanta, la Roma y el Bolonia todos ellos equipos que militan este año en competiciones de UEFA. El interés por ahora se limita a poco más que gusto por Berterame.

Monterrey v Santos Laguna - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Si bien la llegada de Martial puede eclipsar mucho en el ataque de Rayados, Berterame sigue siendo una pieza de alto valor para Doménec Torrent. A pesar de ello, el goleador cada vez genera más interés fuera del mercado local. Monterrey no descarta su traspaso, sin embargo, los del norte de México no aceptarán ofertas por debajo de los 10 millones de dólares.

Semanas atrás informamos en Sports Illustrated del interés de clubes de la MLS y la Saudí Pro League en Berterame. Estos destinos pueden ofrecer mejorías financieras al mexicano.

Ahora, es el fútbol de Italia el que llama a la puerta de Germán. A diferencia de las ligas antes mencionadas, el mayor atractivo en torno a la Serie A gira por lo deportivo.