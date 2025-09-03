Rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, Javier ‘Vasco’ Aguirre convocó a cinco futbolistas del Club Deportivo Guadalajara para participar en el microciclo de preparación de la selección mexicana de la Fecha FIFA.

Al final para los partidos amistosos solo acudirán dos de esos jugadores, cabe mencionar que, esta semana los rojiblancos buscarán mantener el ritmo competitivo y no bajar la intensidad, por lo que tendrán la mirada puesta en su amistoso frente a León, que se jugará el próximo domingo 7 de septiembre en el SeatGeek Stadium, de Chicago, Illinois.

Mientras tanto, el combinado azteca jugará dos encuentros amistosos como preparación. El primer rival será Japón en el Oakland Coliseum de la zona de la bahía en California este sábado 6 de septiembre a las 20:00 horas del centro de México. Posteriormente, el martes 9 de septiembre será ante Corea del Sur en el Geodis Park de Nashville, Tennessee.

Los representantes del Rebaño Sagrado en la selección mexicana

Los elementos convocados para este proceso con la selección mexicana fueron: Raúl Rangel, Bryan González, Diego Campillo, Luis Romo y Armando González, quienes permanecieron concentrados desde el domingo 24 de agosto en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol. Durante esos días, los elementos rojiblancos trabajaron bajo las instrucciones del estratega mexicano hasta el 27 de agosto.

Sin embargo, en la convocatoria final para los partidos de preparación solamente quedaron dos convocados: el portero Raúl Rangel y el delantero Roberto Alvarado, donde se espera que puedan tener actividad ante los rivales asiáticos.