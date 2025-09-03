Los convocados del América a sus selecciones en esta Fecha FIFA

El Club América suele ser uno de los equipos que más jugadores aportan a las selecciones nacionales durante las fechas internacionales, sin embargo, a comparación de otras ocasiones en este mes de septiembre no acudirán tantos en selecciones absolutas, pero si varios que acostumbran a representar a la selección mexicana y otras selecciones.

Entre los llamados destacan futbolistas que han mostrado gran nivel en el torneo y que ahora tendrán la oportunidad de aportar su calidad con sus naciones.

La selección mexicana jugará dos encuentros amistosos como preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. El primer rival será Japón en el Oakland Coliseum de la zona de la bahía en California este sábado 6 de septiembre a las 20:00 horas del centro de México. Posteriormente, el martes 9 de septiembre será ante Corea del Sur en el Geodis Park de Nashville, Tennessee.

El combinado de las barras y las estrellas tendrá los mismos rivales, primero Corea del Sur y después Japón en Sports Illustraded Stadium de New Jersey y el Lower.com Field de Columbus, respectivamente.

El combinado charrúa quiere amarrar su clasificación y disputará los dos últimos encuentros de las eliminatorias sudamericanas frente a Perú y Chile, países que ya están eliminados de la posibilidad de clasificarse. Este jueves 4 de septiembre en el Estadio Centenario recibiendo a Perú y el martes 9 visitando el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Chile.

¡Mes patrio y juega nuestra Selección! 🇲🇽



Enfrentaremos a dos grandes rivales asiáticos. La lista de convocados por Javier Aguirre está definida. 📋✅#PorMéxicoTodo 💚🤍❤️

*Publicidad para México* pic.twitter.com/zdJShdpNQR — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 28, 2025

Los representantes azulcremas en la Fecha FIFA

Águilas convocadas en esta fecha FIFA. 🦅 pic.twitter.com/naRh2tsUgy — Club América Fuerzas Básicas (@America_FB) September 2, 2025

La cantera azulcrema dijo presente y hasta ocho juveniles fueron convocados a las distintas categorías menores: Ricardo González, Irwin Suárez, Miguel Rivera y Adonai Valdez recibieron convocatoria de la Sub-16; Emiley Ríos y Libni Carmona fueron llamados a la Sub-17. Mientras que, por la Sub-18 fue llamado Derek Jiménez.

Erick Sánchez y Luis Malagón fueron convocados por @miseleccionmx para sus partidos amistosos contra Japón y Corea del Sur 🫡🇲🇽



¡Toca dar la mejor representación, Águilas! 💪 pic.twitter.com/obOFDD8upd — Club América (@ClubAmerica) August 29, 2025

Los convocados para la selección mexicana de Javier Aguirre en esta oportunidad solamente fueron dos jugadores: Luis Ángel Malagón y Erick Sánchez.

¡Alejandro Zendejas fue convocado por @USMNT para sus partidos contra Corea del Sur y Japón! 🫡🇺🇸



Toca dar el máximo, Águila 🔥 pic.twitter.com/OoX1aSZtml — Club América (@ClubAmerica) August 26, 2025

La selección de Estados Unidos también tendrá dos partidos amistosos ante los mismos rivales que México; el sábado 6 de septiembre ante Corea del Sur y el martes 9 de septiembre ante Japón. Por lo que Mauricio Pochettino le dará una oportunidad a Alejandro Zendejas.

Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre y Sebastián Cáceres fueron convocados por la Selección de Uruguay para sus partidos de eliminatorias contra Perú y Chile 🦅🔥



¡Vamos, Águilas! Se juega con el alma 🫡 pic.twitter.com/0RXlOnfbgk — Club América (@ClubAmerica) September 2, 2025

Para los encuentros de eliminatorias sudamericanas ante Perú y Chile, la selección de Uruguay llamó a Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre.