Los cuatro centrales que el Chelsea podría fichar en el mercado de invierno

El nuevo técnico del Chelsea, Liam Rosenior, solo tendrá que esperar unas semanas para conseguir refuerzos en el mercado de fichajes, según las últimas informaciones. El conjunto blue parece dispuesto a reforzar sus filas durante el mercado de invierno y la defensa central se ha perfilado como la posición prioritaria.

Enzo Maresca creía firmemente que el Chelsea necesitaba un defensa central de élite el verano pasado tras la lesión del ligamento cruzado anterior que sufrió Levi Colwill, pero BlueCo ignoró las súplicas del italiano. Sin embargo, Rosenior parece estar listo para recibir nuevos refuerzos.

Aquí hay cuatro defensores centrales que el Chelsea podría tener en la mira este invierno.

Jeremy Jacquet

Jérémy Jacquet es el jugador que más interés despierta en el Chelsea actualmente. El francés de 20 años ha estado brillando con el Rennes desde que debutó en el primer equipo. Disputó 29 partidos en la Ligue 1 y rápidamente ha llamado la atención por su dominio del juego aéreo y su inteligencia posicional a una edad temprana.

El Chelsea ya ha contactado con el joven y estaría dispuesto a pagar 50 millones de euros (58 millones de dólares) por sus servicios. Si bien se le considera una de las promesas más prometedoras en su posición, sigue siendo una cifra enorme, aunque eso rara vez disuade al Chelsea de hacer negocios.

Marcos Senesi

Este sería un fichaje oportunista, pero potencialmente astuto. A sus 29 años, la incorporación de Marcos Senesi obligaría al Chelsea a desviarse de su política habitual de fichajes, pero podría ser una oportunidad demasiado fuerte como para ignorarla, considerando que el defensa del Bournemouth es un defensa consolidado de la Premier League con solo seis meses restantes de contrato.

Un acuerdo a precio reducido permitiría destinar fondos a otras áreas, pero no es un traspaso que acelere el pulso en Stamford Bridge. El argentino ha impresionado en la costa sur, pero ni siquiera fue titular la temporada pasada, reemplazado en la alineación por Illia Zabarnyi y Dean Huijsen, este último al que el Chelsea ansiaba fichar antes de fichar por el Real Madrid. Senesi no es precisamente un defensor de "élite", pero se le ha vinculado con Stamford Bridge.

Jacobo Ramón

Al igual que Jacquet, el fichaje de Jacobo Ramón sería un riesgo para los Blues. El ex central del Real Madrid dejó el Santiago Bernabéu el verano pasado para fichar por el Como e impresionar con la ex estrella del Chelsea, Cesc Fàbregas. Sin embargo, el jugador de 21 años es otra opción inexperta y cara.

Ramón solo ha disputado 24 partidos con la máxima categoría y, evidentemente, el Madrid estaba dispuesto a dejar marchar a pesar de la necesidad de refuerzos defensivos durante el verano. Una buena racha en la Serie A no garantiza el éxito futuro, y quizás sea más acertado fichar a un central más consolidado.

Castillo Lukeba

Alguien con el potencial de Jacquet y Ramón, pero con mayor experiencia y proyección en el primer equipo, es Castello Lukeba. El defensa impresionó con el Lyon en su Francia natal antes de continuar su impresionante desarrollo en el RB Leipzig, acercándose al centenar de partidos con el equipo alemán.

Su zurdo lo convierte en un jugador codiciado por cualquier gran club europeo, y su velocidad, físico y precisión en el pase le añaden un gran atractivo. El internacional francés sería un fichaje caro, pero ofrece mayor seguridad que otros objetivos del Chelsea. Anteriormente se le ha relacionado con los Blues.

