Los cuatro jugadores que pide Xabi Alonso para concretar su llegada al Liverpool

Arne Slot parece tener los días contados en el Liverpool y la directiva Red coquetea con la posibilidad de sumar a Xabi Alonso como entrenador tras su paso fugaz por el Real Madrid.

En las últimas horas se conoció que ya hubo un contacto por el entrenador tolosarra y este habría dado el visto bueno a su arribo a Anfield, aunque se supo también que pidió cuatro jugadores de élite para reforzar la plantilla.

1. Micky van de Ven

Burnley v Tottenham Hotspur - Premier League | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Es un defensor central zurdo, de gran porte físico, cuyo juego se apoya principalmente en la velocidad, la potencia y la defensa en campo abierto.



No es un zaguero “constructor”, pero su capacidad atlética y su fiabilidad defensiva lo convierten en una pieza de enorme valor en el fútbol actual.



Es uno de los referentes del Tottenham campeón de la última UEFA Europa League.

2. Adam Wharton

Newcastle United v Crystal Palace - Premier League | Sebastian Frej/GettyImages

Es un mediocampista central zurdo, de perfil posicional y asociativo, cuya principal fortaleza está en la lectura del juego, la distribución del balón y el control del ritmo. Es un futbolista más cerebral que físico, muy orientado al juego colectivo.



Está en el radar de clubes como el Real Madrid, por lo que el Liverpool tendría que batallar fuerte para hacerse de su ficha.

3. Bradley Barcola

AJ Auxerre v Paris Saint-Germain FC - Ligue 1 McDonald's 2025/2026 | Franco Arland/GettyImages

Es un extremo izquierdo zurdo, explosivo y vertical, cuyo juego se basa en la velocidad, el desborde y la agresividad ofensiva en el uno contra uno. Es un atacante pensado para romper partidos desde la amplitud.



Fue clave para Luis Enrique en la obtención de la UEFA Champions League de la temporada 2024/25.

4. Michael Olise

FC Bayern München v FC Augsburg - Bundesliga | Stefan Matzke - sampics/GettyImages

Es un atacante creativo de alto nivel, diferencial por su talento técnico y su capacidad para decidir bien en zonas clave. No es un futbolista de impacto físico ni de vértigo constante, pero cuando tiene continuidad, eleva notablemente la calidad ofensiva de su equipo y marca diferencias desde la inteligencia y la precisión.



Está atravesando una excelente temporada en el Bayern Múnich tras su salida del Crystal Palace.

