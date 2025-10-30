Los cuatro problemas que Arne Slot debe solucionar en medio de la mala racha del Liverpool

Arne Slot tuvo una brillante primera temporada con el Liverpool, pero el síndrome del segundo año ha afectado al técnico neerlandés.

Se daba por sentado que la enorme inversión del Liverpool en fichajes durante el verano los haría invencibles en su intento por defender su título de la Premier League y sumar más trofeos a sus vitrinas. Pero, como se ha demostrado repetidamente en el fútbol moderno, los fichajes caros no garantizan el éxito inmediato.

El Liverpool atraviesa una profunda crisis tras cinco derrotas en seis partidos y cuatro derrotas consecutivas en la Premier League. La mala suerte no ha influido en la mala racha de los Reds, cuyo rendimiento es simplemente inaceptable y denota una excesiva autocomplacencia.

El Liverpool debe revertir esta situación rápidamente para evitar que un mal inicio de temporada arruine toda su campaña, aumentando la presión sobre Slot para que solucione la larga lista de problemas en Merseyside.

Aquí presentamos cuatro problemas que Slot debe resolver en las próximas semanas.

Defensa desastrosa

El Liverpool solo ha mantenido su portería a cero en dos ocasiones esta temporada | Michael Regan/GettyImages

La mayor debilidad del Liverpool esta temporada ha sido, sin duda, su defensa. Si bien su delantera repleta de estrellas no ha estado a la altura en algunas ocasiones, es principalmente el bajo rendimiento de su zaga lo que ha provocado su desastrosa caída en el nivel de juego y los resultados con respecto al equipo campeón de la temporada pasada.

Varios factores han contribuido a esta situación: la reciente lesión de isquiotibiales de Alisson, el bajo rendimiento de Ibrahima Konaté, la incertidumbre en los laterales y la falta de profundidad en la posición de central. Como resultado, el Liverpool ha mostrado una alarmante fragilidad defensiva, manteniendo su portería a cero en tan solo dos partidos en todas las competiciones esta temporada y en apenas cinco desde marzo.

Su capacidad para dominar a sus rivales y su facilidad para marcar goles en los últimos minutos les aseguraron un inicio de temporada victorioso, pero su poderío ofensivo no ha sido suficiente para salvar una defensa vulnerable en las últimas semanas. Han sido superados con frecuencia por equipos dispuestos a atacar con velocidad y potencia, especialmente al contraataque, como se evidenció en las recientes derrotas ante el Manchester United y el Brentford.

El Liverpool mantuvo su portería a cero más veces que cualquier otro equipo de la Premier League la temporada pasada, y Slot fue elogiado por su capacidad para controlar los partidos. Un planteamiento más metódico se atribuyó a una mayor solidez defensiva, pero la incorporación de dos laterales con una marcada vocación ofensiva y la adopción de una estrategia más ofensiva han provocado que los Reds se desmoronen.

Slot no puede permitirse seguir así; se necesitan cambios para reforzar la defensa. El Liverpool debe volver a lo básico: defender en bloque y con una concentración inquebrantable. Algunos jugadores también deben mejorar su rendimiento para ayudar a los Reds a frenar su mala racha.

El malestar de Alexis Mac Allister

Alexis Mac Allister ha tenido un comienzo de temporada titubeante | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Ryan Gravenberch se llevó, como era de esperar, todos los elogios la temporada pasada tras su impresionante transformación en un mediocampista defensivo todoterreno, pero el Liverpool seguía dependiendo de Alexis Mac Allister para marcar el ritmo en el centro del campo. El argentino es un director de orquesta magistral que dirige los ataques de los Reds con precisión, rara vez perdiendo la posesión gracias a su increíble control y distribución del balón.

Mac Allister también sorprende por su combatividad en la zona defensiva. Entra con decisión a las entradas, anticipa el peligro y protege eficazmente la línea de cuatro defensas junto a Gravenberch. Sin embargo, el Liverpool ha perdido a su jugador clave esta temporada debido a una combinación de lesiones, falta de ritmo de competición y un rendimiento irregular.

Al igual que muchos de sus compañeros, antes invencibles, Mac Allister no ha estado a su mejor nivel esta temporada. Su disponibilidad ha sido un problema tras las lesiones sufridas al final de la temporada pasada y al comienzo de la pretemporada, y el argentino no ha podido recuperar su mejor forma. Ha disputado 12 partidos con el Liverpool en todas las competiciones, pero solo ha jugado más de 70 minutos en dos ocasiones.

El irregular inicio de temporada de Mac Allister ha sido uno de los motivos del bajo rendimiento y la fragilidad defensiva del Liverpool. Con Gravenberch también lidiando con una lesión últimamente, el doble pivote formado por Curtis Jones y Dominik Szoboszlai no ha podido brindar la protección necesaria en el centro del campo.

El Liverpool necesita que Mac Allister recupere su mejor nivel, y pronto.

El enigma de Mohamed Salah

Mohamed Salah está rindiendo muy por debajo de su mejor nivel | Soccrates Images/GettyImages

Mohamed Salah fue la pieza clave de la increíble temporada de debut de Slot. El egipcio disfrutó de la campaña más creativa de su carrera con 23 asistencias y la segunda más prolífica, con 34 goles en todas las competiciones. No fue ninguna sorpresa que fuera nombrado Jugador de la Temporada 2024-25 de la Premier League.

Salah fue recompensado por sus estelares actuaciones con un nuevo contrato de dos años que puso fin a las especulaciones sobre su salida de Anfield, pero el rendimiento del jugador de 33 años de edad ha caído en picado desde que firmó. Sus siete participaciones de gol esta temporada resultan algo engañosas, ya que su rendimiento ha estado muy por debajo de su nivel habitual.

La marcha de Trent Alexander-Arnold sin duda ha mermado el impacto de Salah, ya que ambos se complementaban a la perfección en la banda derecha, pero los errores básicos que está cometiendo el veterano no pueden justificarse con un cambio de planteamiento o de plantilla esta temporada.

Salah ha estado inusualmente impreciso con el balón. Su control del balón ha sido deficiente, su distribución predecible y poco inspiradora, y le falta su habitual contundencia. Ha fallado cinco ocasiones claras esta temporada en la Premier League, solo dos jugadores han desperdiciado más, uno de ellos Erling Haaland, que ya suma 11 goles en liga.

El Liverpool se ha vuelto dependiente no solo de la capacidad goleadora de Salah, sino también de su habilidad para asistir a sus compañeros. Se ha convertido en una amenaza constante para los Reds gracias a su velocidad, potencia y precisión, pero todas esas cualidades han brillado por su ausencia esta temporada. Slot necesita que su superestrella recupere su mejor forma.

Fichajes de verano fallidos

Florian Wirtz está teniendo dificultades en Inglaterra | Christian Kaspar-Bartke/GettyImages

El Liverpool invirtió una suma récord durante el verano y fichó a jugadores de renombre para diversas posiciones, con más de 200 millones de libras esterlinas invertidas solo en Florian Wirtz y Alexander Isak. Sobre el papel, todas las incorporaciones eran impresionantes, ya que el prestigioso equipo de fichajes de los Reds rara vez se equivocaba en el mercado de transferencias.

Sin embargo, hasta la fecha, estos cambios tan drásticos en un solo mercado de fichajes han resultado contraproducentes. De los fichajes veraniegos del Liverpool, solo Hugo Ekitiké ha cumplido con las expectativas, mientras que jugadores como Wirtz, Isak, Milos Kerkez y Jeremie Frimpong han tenido dificultades por diversas razones.

Frimpong se ha visto mermado por las lesiones, mientras que su compañero lateral, Kerkez, ha mostrado un juego irregular e imprudente. Isak aún está recuperando su mejor forma física tras perderse toda la pretemporada, y Wirtz se ha visto superado por la velocidad y la exigencia física de la Premier League, con el Liverpool luchando por adaptarse a la figura del mediocampista ofensivo tradicional.

El cuarteto mencionado ha mostrado pocos indicios de encontrar su ritmo en las últimas semanas, ofreciendo solo destellos de su talento. El Liverpool no puede permitirse el lujo de mantener a cuatro jugadores de alto coste mientras busca mejorar su rendimiento, y Slot necesita más de sus nuevos fichajes.

Pero el técnico neerlandés también necesita encontrar la mejor manera de utilizar a sus incorporaciones. La plantilla del Liverpool lleva dos meses definida, pero los Reds aún carecen de claridad en cuanto a la alineación y la identidad táctica. Slot debe encontrar respuestas cuanto antes.

Más noticias sobre la Premier League