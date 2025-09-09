Los defensas centrales jóvenes que debes fichar en el modo carrera del FIFA 22

El juego FIFA 2022 sigue dando de qué hablar. Los nuevos gráficos y la realidad aumentada ha llamado la atención entre los gamers.

Es por eso que en esta ocasión repasamos quiénes son los 10 defensas centrales más jóvenes que debes fichar en el modo carrera. ¡Jugadorazos!

10. Márton Dárdai (Hertha)

Hertha BSC v FC Schalke 04 - Second Bundesliga | Max Ellerbrake - firo sportphoto/GettyImages

Uno de los defensas más férreos que estarás encontrando en el FIFA 22 es Márton Dárdai.



El zaguero alemán de 18 años de edad, forma parte de la plantilla del Hertha de Berlín, y se encuentra peleando la titularidad en la escuadra blanquiazul.



Valoración:69

Potencial:83

9. Leonidas Stergiou (St. Gallen)

ST Gallen v KV Oostende - Friendly | Quality Sport Images/GettyImages

Otro de los defensores que te podrán ayudar en el modo carrera es Leonidas Stergious, del St. Gallen de la liga de Suiza.



Con trabajo y dedicación ha demostrado que las cosas se cumplen. Ahora es uno de los mejores zagueros suizos y ya es buscado por equipos de renombre internacional.



Valoración:67

Potencial:86

8. Armel Bella-Kotchap (VfL Bochum)

FC Schalke 04 v VfL Bochum - Pre-Season Friendly | Lars Baron/GettyImages

En nuestra lista figura otro elemento alemán, ahora toca el turno de Armel Bella-Kotchap.



El baluarte de tan sólo 19 años de edad, comienza a ser de los destacados del equipo VfL Bochum.



Cuenta con un físico destacado que te ayudará a ganar los balones por alto y en los mano a mano es casi impasable.



Valoración:71

Potencial:85

7. Marc Guehi (Crystal Palace)

Crystal Palace v Nottingham Forest - Premier League | Eddie Keogh/GettyImages

¿Qué decir de Marc Guehi? Sin duda, uno de los prospectos más destacados a seguir en los próximos meses.



El defensor del Crystal Palace cuenta con 21 años de edad y posee buena carrocería. Su potencia provoca que sea uno de los centrales más fuertes de la escuadra inglesa.



Valoración:67

Potencial:86

6. David Carmo (Braga)

FC Porto v SC Braga - Liga NOS | Quality Sport Images/GettyImages

David Mota Veiga Teixeira Carmo es el nombre completo de este futbolista de 22 años de edad.



Actualmente el portugués milita en la Primeira Liga con el Braga y se destaca por su espigado cuerpo, midiendo poco más de 1.96 de alto.



Sin duda alguna, en las jugadas a balón parado, tanto a favor como en contra, gana todo. Además de su atinado remate de cabeza.



Valoración:73

Potencial:83

5. Jarrad Branthwaite (Everton)

Everton v AS Roma - Pre-Season Friendly | Jan Kruger/GettyImages

El defensor inglés Jarrad Branthwaite es otro de los elementos que no podía faltar en nuestro top de mejores zagueros jóvenes.



Con 19 años de edad, el baluarte milita en el Everton. Él es otro de los grandotes, ya que mide 1.96 de estatura, lo que lo vuelve infalible en los cobros de esquina.



Valoración:66

Potencial:84

4. Ziga Laci (AEK Atenas)

SC Braga v AEK Athens: Group G - UEFA Europa League | Quality Sport Images/GettyImages

A sus 19 años de edad, el defensor central Ziga Laci forma parte de la plantilla del AEK Atenas.



El esloveno es uno de los imprescindibles por el entrenador Manolo Jiménez quien le tiene plena confianza.



Entre sus principales habilidades aparecen que es un defensor polivalente, es decir, puede jugar como central o carrilero por ambos extremos.



Valoración:68

Potencial:83

3. Odilon Kossounou (Bayer Leverkusen)

Rot-Weiss Essen v Bayer 04 Leverkusen - Pre-Season Friendly | Christof Koepsel/GettyImages

Con 20 años de edad, Odilon Kossounou comienza a ser una de las piezas claves en el equipo del Bayer Leverkusen.



El nacido en Costa de Marfil ha ido creciendo a pasos agigantados en los últimos meses. Hoy en día su valor en el mercado es de 23 millones de dólares.



Valoración:73

Potencial:84

2. David Hancko (Sparta Praga)

FBL-EUR-C3-PRAGUE-BRONDBY | MICHAL CIZEK/GettyImages

Uno de los mejores prospectos para emplearlo en el modo carrera es David Hancko, quien milita en el Sparta Praga.



El eslovaco posee la ventaja de ser un elemento alto, aunque eso no lo hace menos veloz. Una de sus principales habilidades es la velocidad con el balón y cruces oportunos.



Valoración:75

Potencial:85

1. Jurriën Timber (Ajax)

Dutch Eredivisie"Ajax Amsterdam v PEC Zwolle" | ANP/GettyImages

Uno de los mejores jugadores jóvenes que puedes encontrar en el juego es Jurriën Timber.



El baluarte del Ajax cuenta con 20 años de edad, y se ha adueñado del puesto de titular. Es un velocista y también puede jugar por las laterales.



Valoración:77

Potencial:87