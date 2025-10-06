Los destacados registros de Germán Berterame en la temporada con Monterrey
Monterrey no fue capaz de vencer a los Xolos de Tijuana en el cruce de cierre de jornada previo al parón de selecciones. A pesar de ello, los regios mostraron un fútbol competitivo que hace pensar que el club puede regresar a su mejor estado de forma en el corto lapso de tiempo.
Uno de los más destacados de los del norte del país, posiblemente el que más, fue Germán Berterame. El centro delantero, muchas veces criticado con fuerza por su propia afición, apareció con un par de goles que al final le valen un punto dentro de la Liga MX a su equipo.
Con el par de goles que ha marcado Germán en contra de Xolos, el delantero ha superado a su compañero Sergio Canales como el jugador con más goles de Monterrey en el torneo. Además, se posiciona con sus 8 tantos como el sublíder de goleo de la Liga MX, un gol por detrás del portugués Paulinho del Toluca.
Cabe recordar que pese a los señalamientos que ha recibido de parte de sus propios aficionados, Germán sigue escribiendo su nombre en la historia del club. Semanas atrás el ya seleccionado por México se coló dentro de los 10 máximos goleadores de los todos los tiempos para los Rayados de Monterrey.
El rendimiento de Germán no sólo es superlativo a nivel interno, lo es también a nivel fútbol mexicano. Berterame es hoy el futbolista nacional con más goles en lo que va de 2025. 'Berte' suma 24 anotaciones en el año natural superando las 20 que tiene Ángel Sepulveda.
Está claro que el goleador está en el punto más elevado de su carrera. No por nada va que vuela para colarse a la Copa del Mundo de 2026 y de la misma forma como hemos informado en este espacio, tiene mercado en Europa.
