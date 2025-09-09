Los detalles de la posible renovación de Gonzalo Piovi con Cruz Azul

En los días finales del mercado de la MLS, Gonzalo Piovi estuvo a nada de salir de las filas de Cruz Azul para sumarse a la plantilla del Inter de Miami. Sobre el cierre de las gestión, el club de los Estados Unidos y el de la Liga MX no llegaron al acuerdo deseado por todas las partes por lo que el zaguero se mantuvo en el club celeste.

Siendo el caso, Gonzalo mostró un enorme nivel de profesionalismo en la forma en la que llevó el asunto. Dejó todo en manos de los clubes. Una vez que el movimiento no se concretó, el zaguero lejos de mostros inconformidad reiteró su compromiso total con los de la capital del país, hecho que ahora le entregará un beneficio.

Fuentes cercanas al cuadro de La Noria confirman que el jugador firmará la renovación con el club en la próximas horas. La misma tendrá un extensión de contrato hasta el 2028. Adicional y sin conocer aún las cifras, se entiende que la directiva de Cruz Azul le ha ofrecido una considerable mejora de sueldo al ex Racing.

Gonzalo está muy cómodo dentro del club. Si bien veía la oportunidad de ir a Miami como una opción seductora tanto en lo social como en lo financiero, su vida en la Ciudad de México es muy placentera, así lo ha indicado el mismo jugador en más de una ocasión.

La directiva que comanda Iván Alonso blinda a quien este torneo ha sido el mejor defensor de la plantilla. No se descarta que en el futuro cercano vuelvan a llegar ofertas por Piovi, pero, de ser el caso, el club ya está preparado y será dueño total de la situación.

