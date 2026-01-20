Los detalles de la salida de Dro del FC Barcelona rumbo al PSG

Dro Fernández vive sus últimas horas como jugador del Barcelona. El joven mediapunta gallego, que el pasado lunes cumplió 18 años, está ultimando su fichaje por el PSG.

El canterano culé debutó de la mano de Hansi Flick en esta temporada pero no cuenta para el entrenador teutón. Se irá del club pagando la cláusula de rescisión de 6 millones de euros.

Los casos de jugadores que se van de los clubes a muy temprana edad no cesan. Y aunque se busca el camino para regular esto, por ahora la sangría continúa.

Respecto al mediocampista culé y según reveló el periodista Fabrizio Romano: "Deco había intentado renovar su contrato", pero finalmente se irá en las condiciones contadas anteriormente.

Pero el que tuvo un rol fundamental fue Luis Enrique, quien le habló del proyecto del PSG y eso maravilló a Dro, mostrándose convencido de dejar la ciudad Condal y firmar por 4 años con el club francés.

En esa línea, el que habló fue el propio Flick, que más allá de no darle suficientes minutos, no quería que el joven deje el FC Barcelona y lanzó varios dardos al mediapunta gallego y al entorno del futbolista. "Su salida no está cerrada, y por eso no hablaré. Pero en el fútbol ocurren cosas... Puedes no estar de acuerdo, pero son jugadores de 18 años, adultos, que toman decisiones. Y hay adultos que les pueden incitar... ya he dicho lo suficiente", expresó, visiblemente molesto.

El canterano culé, internacional sub 18, llegó al Barcelona en verano de 2022 y Flick lo hizo debutar ya esta temporada en la élite. El mediapunta, que ya realizó la gira de pretemporada el pasado verano, ha participado en cinco partidos, sumando 148 minutos. Tuvo ofertas de la Premier League y la Bundesliga, pero se decantó por Luis Enrique, la Ligue1 y el gigante del PSG.

