Los detalles del contrato de Matías Almeyda con Monterrey

La construcción de una nueva era dentro de Monterrey ha iniciado y a marchas forzadas. No podría ser de otra forma, tomando en cuenta que el cuadro del norte del país viene de firmar su peor semestre en las últimas dos décadas, presentando fracasos tanto en Liga MX como en la CONCACAF.

FEMSA, empresa dueña del club está realizando cambios en todos los niveles del equipo. Uno de ellos el cuerpo técnico. Luego de su pésimo rol como interino, no hubo forma de renovar a Nicolás Sánchez. Siendo así, los Rayados ya tienen definido a quien será el siguiente técnico de la plantilla de cara al verano.

🚨🇲🇽 Matías Almeyda signed his contract as new Monterrey head coach. 🔐



2-year contract for Almeyda at Monterrey, announcement to follow.



Back to Mexico after he won 5 titles at Chivas before joining AEK Athens and Sevilla. pic.twitter.com/MJ6VTnCq0e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2026

Fabrizio Romano confirma acuerdo total entre el Monterrey y Matías Almeyda. El argentino regresa a México con un contrato de dos años, mismo que se puede extender dependiendo de lo que consiga el técnico. El ex Sevilla retorna a México donde ya tuvo un paso exitoso con las Chivas, equipo al que le dejó 4 títulos.

Si bien las cifra salarial para Almeyda no se ha desvelado, se entiende que el entrenador se convertirá en el mejor pagado de todo México dentro de los de su gremio. La cifra límite hoy la percibe Antonio Mohamed en Toluca con 3,5 millones de dólares por año. Siendo el caso, es posible que Matías toque la barrera de los 4 millones.

Sevilla FC v Girona FC - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Para Almeyda, Monterrey será una revancha deportiva luego de lo que ha vivido con el Sevilla. El cuadro andaluz le despidió antes de cumplir el año de trabajo dentro del equipo, siendo esto la primera ocasión que sucede en la carrera del técnico.

Para Rayados, Matías es una ilusión. Luego de un semestre tan complejo, tener a un tipo ganador al frente del proyecto puede llenar de esperanza a todos en el entorno del club.