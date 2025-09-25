Los diez mejores árbitros de la historia de México

A lo largo de la historia, México ha producido grandes árbitros, que tras excelentes desempeños en la Liga MX, se lograron internacionalizar con participaciones el evento más grande del fútbol: el Mundial.

1. Edgardo Codesal

Edgardo Codesal nació en Uruguay en 1951, pero en 1980 llegó a México y tiempo después obtuvo la nacionalidad. Para el Mundial de Italia 1990, representó a México en la Copa y además pitó la final entre Alemania y Argentina, misma que los alemanes ganaron, con un polémico penalti que Codesal marcó en los últimos minutos.

2. Arturo Yamasaki

Yamasaki nació en Perú, pero al igual que Edgardo Codesal obtuvo la nacionalidad y la certificación mexicana. Representó a México en tres mundiales: Chile 1962, Inglaterra 1966 y México 1970, donde fue el árbitro en el llamado "Partido del Siglo", entre Italia y Alemania, que finalizó 4-3 a favor de los italianos. El partido se definió en tiempo extra tras empatar a un gol en los reglamentarios 90 minutos.

3. Gilberto Alcalá

Árbitro de amplia carrera en el fútbol mexicano y que tras su retiro se ha desempeñado como analista deportivo. Es muy recordado por los aficionados de la Liga MX pues fue el encargado de pitar legendarios encuentros, entre ellos el empate de 3-3 entre América y Chivas en el Clausura 2005.

4. Felipe Ramos Rizo

Debutó como árbitro en 1993 en la Liga MX y llegó a arbitrar siete finales de manera consecutiva. Pitó en Juegos Olímpicos, Copa Oro y el Mundial de Corea-Japón 2002, donde le mostró la tarjeta a dos grandes figuras del fútbol internacional: Ronaldinho y Thierry Henry.

5. Antonio Márquez Ramírez

Dirigió desde 1964 hasta 1986, cuando se retiró por alcanzar el límite de edad arbitral en aquel entonces. Dirigió en Juegos Olímpicos y en la la Copa del Mundo de México 1986, más notoriamente, en la semifinal entre Argentina y Bélgica, donde Diego Armando Maradona anotó dos goles.

6. César Arturo Ramos

César Arturo Ramos | Hannah Mckay-Reuters via Imagn Images

Debutó en 2006 en la Liga de Ascenso y en 2011 llegó a la Primera División. A nivel internacional, ha dirigido en Juegos Olímpicos, Mundial sub-20 y en 2018 fue representante de México en Rusia 2018.

7. Arturo Brizio Carter

Brizio Carter se caracterizó a lo largo de su carrera por recurrir a las tarjetas, no dejaba que los jugadores extendieran las reglas y esto se notó cuando expulsó a Zinedine Zidane en el Mundial de Francia 1998. Posee el récord de más expulsiones en partidos mundialistas, con siete rojas en seis encuentros (Estados Unidos 1994 y Francia 1998). Dirigió más de 350 partidos en su carrera como silbante.





8. Bonifacio Núñez

Dirigió por primera vez en la Primera División en 1980 y su carrera duró más de 20 años. Nunca estuvo ajeno a la polémica, pues en muchas ocasiones mantenía enfrentamientos y verbales con los jugadores y nunca se dejó intimidar.

9. Armando Archundia

Seguía las reglas del juego al pie de la letra, lo que lo llevó a ser considerado el mejor silbante de México en su época y a pitar en dos Mundiales: Alemania 2006, donde fue el encargado de la semifinal entre Alemania 0-2 Italia y en Sudáfrica 2010. Es el árbitro mexicano con más partidos dirigidos en Copas del Mundo, con ocho en total. Su carrera fue de 1985 a 2010 y pitó en 14 finales del fútbol mexicano.

10. Marco Antonio Rodríguez

"Chiquimarco" es de los árbitros más emblemáticos del fútbol mexicano. Debutó en 1995 y en el año 2000 obtuvo el gafete FIFA. Pitó siete finales del fútbol mexicano y en tres mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, donde arbitró su último partido: La humillación de Alemania a Brasil en las semifinales, con marcador de 7-1. Siempre fue un árbitro que buscaba un poco de protagonismo y cuando sacó dos tarjetas amarillas al mismo tiempo en un partido entre Santos y Tigres, sus acciones le dieron la vuelta al mundo.

