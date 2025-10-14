Los diez peores fichajes de verano de la Premier League hasta la fecha - rankeados

Más de 4 mil millones de dólares gastados. La asombrosa cifra de 155 fichajes. Incontables sagas. Fue un verano memorable para los clubes de la Premier League.

Los 20 equipos en total desembolsaron sumas desorbitadas. El récord de fichajes de la Premier League se hizo añicos y los equipos de primera división inglesa gastaron más que los de LaLiga, la Serie A, la Ligue 1 y la Bundesliga juntos.

Muchos de los que se han mudado a la Premier League durante el verano se han adaptado rápidamente al nuevo entorno, pero para otros ha sido mucho más difícil. Los precios exorbitantes no garantizan el éxito, y varios equipos lo han aprendido a las malas.

Si bien es demasiado pronto para juzgar si los nuevos reclutas de la Premier League prosperarán en los próximos meses y años, sigue habiendo preocupaciones comprensibles sobre aquellos que luchan por dejar su huella.

Aquí están los 10 peores fichajes del verano hasta ahora según las actuaciones de principios de temporada.

10. Thierno Barry (Everton)

Everton v Crystal Palace - Premier League | Ben Roberts - Danehouse/GettyImages

David Moyes ayudó a estabilizar el barco en el Everton, pero comenzaron el verano con la necesidad imperiosa de fichar un delantero centro eficaz. Thierno Barry fue la solución a un problema de larga data, ya que el jugador de 22 años fichó tras una prometedora campaña con el Villarreal.



Barry marcó 11 goles y dio 4 asistencias en su única temporada con el equipo español, suficiente para convencer al Everton de desembolsar 36 millones de dólares. Con el acuerdo cerrado a principios de julio, Barry tuvo tiempo de sobra para adaptarse a la vida en Merseyside.



Sin embargo, las cosas aún no han salido según lo previsto. Ya suma nueve partidos, pero aún espera su primer gol o asistencia. Hizo poco para convencer a Moyes que merece un puesto como titular.

9. Mads Hermansen (West Ham United)

West Ham United v Tottenham Hotspur - Premier League | Richard Pelham/GettyImages

Mads Hermansen parecía un fichaje bastante sensato, especialmente para los estándares del West Ham United. Pero el jugador de 25 años tuvo un comienzo desastroso en la capital tras su traspaso de 26,7 millones de dólares procedente del Leicester City pero tras algunos errores, perdió el puesto.



Hermansen ha encajado 11 goles en sus cuatro apariciones con el West Ham hasta la fecha y ahora ha caído por detrás de Alphonse Areola en la jerarquía.

8. Anthony Elanga (Newcastle United)

Newcastle United v Nottingham Forest - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Anthony Elanga fue otra joya de la cantera que se quedó en el olvido en el Manchester United. El veloz extremo brilló al unirse al Nottingham Forest, tras una prometedora temporada de debut con una impresionante campaña 2024/25 en la que anotó 18 goles.



Sin embargo, desde su traspaso al Newcastle United por 73,4 millones de dólares, no logró marcar ni asistir en 10 partidos.



Los Tynesiders tuvieron dificultades al principio de la temporada sin un delantero reconocido y Elanga fue uno de los que pagó las consecuencias, pero el jugador de 23 años ha ofrecido al Newcastle poco más que una velocidad vertiginosa hasta la fecha y compite con jugadores como Anthony Gordon, Harvey Barnes y Jacob Murphy en las bandas.

7. Jean-Clair Todibo (West Ham United)

Wolverhampton Wanderers v West Ham United - Carabao Cup Second Round | James Gill - Danehouse/GettyImages

El West Ham United habría estado encantado de devolver a Jean-Clair Todibo al Niza al final de su cesión la temporada pasada, pero la obligación de fichar al defensa los obligó a desembolsar 43,8 millones de dólares por sus servicios durante el verano.



Todibo no solo ha sido una gran decepción en el campo, sino que sus problemas disciplinarios le hicieron perder terreno internamente. Es poco probable que Espírito Santo, su DT, que prioriza la organización y la estructura defensiva por encima de todo, vuelva a fichar al francés.



El West Ham ahora tiene otro fichaje caro que será difícil de eliminar de sus cuentas.

6. James Trafford (Manchester City)

Huddersfield Town v Manchester City - Carabao Cup Third Round | Matt McNulty/GettyImages

James Trafford se aseguró un regreso soñado al Manchester City este verano, firmando con su antiguo club por 41,3 millones de dólares, tras haber sido vendido al Burnley dos años antes. El inglés regresó con un objetivo claro, pero ya está en el banquillo.



La sorpresiva incorporación de Gianluigi Donnarumma ha relegado a Trafford a un segundo plano, ya que el fichaje del imponente italiano no entraba en los planes del City al momento de la llegada de Trafford.



En retrospectiva, la decisión de Trafford parece desacertada y encima no tuvo una buena actuación contra el Tottenham Hotspur cuando le tocó jugar.

5. Alexander Isak (Liverpool)

Chelsea v Liverpool - Premier League | Visionhaus/GettyImages

La saga de Alexander Isak dominó el mercado de fichajes de verano. El Newcastle se mostró inflexible en las negociaciones con el Liverpool, pero la agresividad del sueco en las negociaciones le permitió cerrar su sueño de fichar por Anfield.



Isak llegó al Liverpool por una cifra récord de 166,9 millones de dólares en la Premier League y parecía ser la pieza clave del rompecabezas en la búsqueda del bicampeonato en la Premier.



Sin embargo, tras perderse toda la pretemporada con el Newcastle, Arne Slot ha incorporado a Isak poco a poco. Es casi seguro que Isak mejorará con el tiempo pero sin duda ha sido un comienzo decepcionante para el jugador que ha batido récords.

4. Yoane Wissa (Newcastle United)

Newcastle United v Brentford - Carabao Cup Quarter Final | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Uno de los delanteros fichados para sustituir a Isak fue Yoane Wissa, y el Newcastle se benefició de una larga saga en esta ocasión. El acuerdo estuvo a punto de fracasar, pero las Urracas finalmente ficharon al delantero del Brentford por 73,4 millones de dólares.



No cabe duda que el Newcastle pagó de más por Wissa. El Brentford percibió su desesperación y encareció el fichaje del jugador de 29 años tras una temporada estelar con los Bees, en la que marcó 19 goles.



Sin embargo, una lesión de rodilla ha obligado a la afición del Newcastle a no ver en acción a su nuevo delantero. Aún no ha vestido la famosa camiseta blanquinegro y, sin duda, tardará en recuperarse por completo, dado que solo ha jugado dos partidos oficiales desde el final de la temporada pasada.

3. Jamie Gittens (Chelsea)

Chelsea FC v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Julian Finney/GettyImages

Solo el Liverpool gastó más que el Chelsea, protagonista del mercado de fichajes el verano pasado, siendo Jamie Gittens su segunda incorporación más cara. El acuerdo de 68,7 millones de dólares por el inglés le ha puesto una presión inmediata, especialmente considerando el buen momento de forma de sus compañeros de posición Alejandro Garnacho y Estêvão al comienzo de sus carreras en el Chelsea.



Gittens, en cambio, ha tenido un comienzo flojo con los Blues, con siete partidos, solo tres de ellos como titular y el ex extremo del Borussia Dortmund no logró impresionar considerablemente a Enzo Maresca durante sus escasos minutos.



Gittens es rápido y directo, pero actualmente carece de la fineza necesaria para ser un jugador clave para el Chelsea. El jugador de 21 años tiene un potencial enorme y por eso el Chelsea invirtió mucho en sus servicios. Pero aún no ha mostrado muchos destellos de su talento.

2. Milos Kerkez (Liverpool)

Chelsea v Liverpool - Premier League | Robin Jones/GettyImages

Andy Robertson era el punto débil del Liverpool que ganó la Premier League, con Milos Kerkez fichado del Bournemouth por 53,4 millones de dólares para reemplazar al internacional escocés. Robertson sigue en el club, pero la expectativa siempre fue que Kerkez fuera el lateral izquierdo titular esta temporada.



Las ocasionales actuaciones decentes no han disimulado las deficiencias, ya que el lateral ofensivo ha estado bastante flojo esta temporada pero tiene margen de mejora.

1. Florian Wirtz (Liverpool)

Chelsea v Liverpool - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

No hay ningún premio para adivinar cuál es el fichaje más flojo de la Premier League este verano. El centrocampista ofensivo de 154,9 millones de dólares que aún no ha marcado ni asistido con el vigente campeón.



Wirtz fue un fichaje clave para los Reds al principio del mercado de fichajes y disfrutó de una pretemporada alentadora. Incluso en la final de la Community Shield, fue uno de los mejores jugadores del Liverpool en una decepcionante derrota ante el Crystal Palace.



Pero el alemán tuvo dificultades desde que comenzó la competición. No solo no ha contribuido a marcar goles en nueve partidos con el Liverpool, sino que ha mostrado descuido con la posesión, ineficacia en los duelos y desaparecido cerca del área. El tiempo corre a favor del alemán, quien, al igual que Isak, debería mejorar.

