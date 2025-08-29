Los dorsales que podría llevar Alejandro Garnacho en el Chelsea tras dejar el Manchester United

Escapar del Manchester United parece un plan inteligente en estos momentos, y Alejandro Garnacho ha cumplido su deseo de dejar Old Trafford y permanecer en la Premier League al ser transferido al Chelsea.

El extremo argentino recibió la noticia por parte del criticado Rubén Amorim de que sus servicios ya no eran necesarios en Manchester, luego de un triste final de una deprimente campaña 2024-25.

El United se despide así de otro graduado de la academia y los acontecimientos recientes en torno a Kobbie Mainoo han generado más temores de que el club esté perdiendo de vista lo que una vez lo hizo grande.

Garnacho aún no se ha convertido en una estrella auténtica después de una prometedora aparición, y tendrá que trabajar duro para ganar minutos de juego regularmente en su nuevo equipo .

Estas son las opciones de número de camiseta para el extremo en su nuevo club:

Historial de dorsales de Alejandro Garnacho

AFC Bournemouth v Manchester United FC - Premier League | Dan Mullan/GettyImages

Garnacho irrumpió con Erik ten Hag vistiendo la camiseta número 49, que usó con la selección sub-21 del club al comienzo de la temporada 2022-23.

El extremo había usado el número 75 en su debut la temporada anterior y recibió una variedad de camisetas mientras representó a los equipos juveniles del United.

Garnacho vistió los dorsales 11, 12, 14, 15 y 91 con las categorías sub-18 y sub-23.

Antes de la campaña 2023-24, el joven de 21 años cambió la camiseta número 49 por la número 17 , lo que demuestra su mayor prominencia.

En sus pocas participaciones con Argentina, Garnacho ha recibido los números 17 y 28 .

Números de camiseta disponibles del Chelsea

Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025 | Stephen Nadler/ISI Photos/GettyImages

La plantilla del Chelsea es grande, pero hay un par de opciones de camiseta potencialmente deseables para Garnacho. Los lucrativos números 7 y 11 han sido adquiridos por Pedro Neto y Jamie Gittens, respectivamente, mientras que Andrey Santos tiene el número 17, que el argentino vistió recientemente en el Manchester United . Sin embargo, Garnacho podría optar al número 18 de Christopher Nkunku, ya que el francés se marcha al Milán. También están disponibles los números 16, 19, 22, 26 y 28. También tiene la opción de volver al número 49, que podría recordarle tiempos inocentes y felices en el Teatro de los Sueños.

