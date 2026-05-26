Los dos candidatos de Enrique Riquelme para el banquillo del Real Madrid

El Real Madrid terminó la temporada y se enfrenta a días claves en su historia, ya que habrá elecciones que pueden ratificar o cambiar el rumbo de la institución a futuro. Florentino Pérez, actual presidente, se presentará y competirá contra Enrique Riquelme, que busca arrebatarle la presidencia.

El competidor tiene claro lo que quiere para en banquillo del Merengue: según contó el periodista Matías Prats, Riquelme sueña con Jürgen Klopp o Raúl González para reemplazar al saliente Álvaro Arbeloa. Cabe recordar que Florentino ya tiene un acuerdo con José Mourinho para que sea el nuevo entrenador del Merengue.

En la actualidad, Klopp trabaja en la estructura de fútbol de la empresa Red Bull, propietaria de diversos clubes a lo ancho del mundo. Tras su paso por el Liverpool no volvió a dirigir y parecería estar cómodo en su rol lejos de los campos de juego, aunque un llamado del Real Madrid seduce a cualquiera.

Bragantino v Palmeiras - Brasileirao 2026 | Sports Press Photo/GettyImages

Por su parte, Raúl está sin empleo tras su paso por el Real Madrid Castilla, finalizado el 30 de junio de 2025. Se trata de uno de los máximos ídolos del Merengue, siendo uno de los goleadores más letales de su riquísima historia.

En diálogo con ABC, Riquelme tiró toda la carne al asador: "Hay un acuerdo para que si soy presidente del Real Madrid haya dos grandes estrellas internacionales que jueguen en el Real Madrid y que son necesarias para el proyecto deportivo a corto, medio y largo plazo del Real Madrid".

"Es un hecho relevante que llevemos 20 años sin elecciones a la presidencia. Los requisitos para poder presentarse a las elecciones, no son nada fáciles, y mucho menos en una semana. Eso no es lo adecuado, si lo que buscas es democracia y poner puestos arriba de la mesa", agregó.

"El Real Madrid tiene que tener un director deportivo y un plan profesional, pero no solamente en el primer equipo, en la cantera. No puede ser que falten jugadores que salgan de la cantera y otros clubes de España, algunos con los que competimos de manera directa, llenen la selección de jugadores españoles que vienen de la cantera", concluyó.

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