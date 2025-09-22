Los dos clubes de la Liga MX que tienen en la mira a Martín Anselmi

La relación entre Cruz Azul y Martín Anselmi se ha roto al cien por ciento. Si bien es cierto que el ex técnico del Porto y el cuadro de la Liga MX firmaron el tratado de paz un par de semanas atrás, no se puede negar que la imagen dentro del entrenador, al menos dentro del club, quedó manchada.

A pesar de ello, el trabajo que hizo el entrenador dentro del cuadro celeste fue destacado más allá de que no llegaron los títulos. Siendo el caso, dentro del fútbol mexicano, Martín se ha hecho de un reconocimiento real, a tal grado que más allá de su compleja salida de México, su retorno al país se cocina.

¿Les gustaría que regresara a México? 🤯🔥



Martín Anselmi es uno de los nombres que más relevancia ha tomado en las últimas semanas, debido a que se encuentra sin equipo y hay varios técnicos en la cuerda floja.



🔵 Medios como El Universal, lo ponen como candidato a tomar al… pic.twitter.com/zWIesAPdNR — Futbol Total (@futboltotal) September 22, 2025

Dos equipos de la Liga MX tienen en la mira al entrenador. Los clubes en cuestión son los Tuzos y el Club León, ambos aún bajó el control de Grupo Pachuca. Ni los del estado de Hidalgo, ni los del bajío la pasan nada bien en el torneo, por ende, valoran un cambio de rumbo radical con Anselmi en la mente.

Se entiende que ya hubo un primero contacto de Grupo Pachuca con el entorno de Martín para conocer las condiciones así como la disponibilidad del técnico. Se entiende que Anselmi habría dado luz verde a un retorno a la Liga MX, pero, hasta que el torneo en curso termine.

Martín sabe que tanto León como Pachuca son llevados por personas serias que apelan a proyectos a largo plazo. Lo anterior, es exactamente lo que desea el entrenador.