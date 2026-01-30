Los dos descartes de Cruz Azul para la primera ronda de la CONCACAF

Cruz Azul presentó su lista oficial para encarar la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup, una convocatoria que deja sensaciones encontradas por la falta de profundidad y por ausencias sensibles que condicionan el arranque internacional del proyecto celeste en este 2026.

La Máquina se medirá al Vancouver Whitecaps en su debut, en una eliminatoria que exige jerarquía y oficio desde el primer minuto. Sin embargo, el registro inicial evidencia un plantel corto, con limitaciones claras para rotar y sostener el ritmo competitivo que impone el calendario continental.

SIN CONCA 🔵👀



Cruz Azul definió su postura de cara a la Concacaf Champions Cup 2026 tomó una decisión Kevin Mier y Jesús Orozco Chiquete: NO aparecen registrados en la lista oficial de jugadores.



El roster oficial cuenta con 28 futbolistas, de los cuales 12 elementos provienen… pic.twitter.com/BYgQzqWLxd — Futbol Total (@futboltotal) January 29, 2026

El golpe más visible es la ausencia de dos titulares habituales: Kevin Mier y Jesús Orozco Chiquete no aparecen registrados para esta primera fase. Ambos quedaron fuera por lesión, una situación que obligó al cuerpo técnico a replantear prioridades y coberturas en zonas críticas.

La lista definitiva cuenta con 28 futbolistas, de los cuales una docena proviene de fuerzas básicas. El dato refleja una apuesta forzada por la cantera, más por necesidad que por convicción, y confirma que Cruz Azul afrontará el cruce con Vancouver sin el margen de maniobra deseado.

En el arco, la baja de Mier obliga a confiar en alternativas que aún buscan consolidación a nivel internacional. En defensa, la ausencia de Orozco reduce variantes para ajustar líneas y sostener duelos físicos, un factor clave ante rivales de la MLS acostumbrados a la intensidad y al juego directo.

Cruz Azul v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Desde la directiva celeste subrayan que la decisión responde estrictamente a criterios médicos y reglamentarios. La normativa permite reabrir el registro en una fase posterior, siempre y cuando Cruz Azul avance en la eliminatoria, un escenario que abre una ventana de esperanza para recomponer el plantel.

De lograr la clasificación, el club planea inscribir nuevamente a Mier y evaluar el alta de refuerzos que puedan cerrarse en los días finales del mercado. Esa segunda lista sería determinante para elevar el techo competitivo y corregir las carencias expuestas en el arranque.

Por ahora, Cruz Azul inicia su camino en Concacaf con lo justo. El margen de error es mínimo y el contexto no concede excusas. La serie ante Vancouver será una prueba temprana de carácter y gestión, con la obligación de sobrevivir hoy para fortalecerse mañana.