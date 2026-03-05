Los dos jugadores de Cruz Azul que están en riesgo de sanción por acumulación de amarillas

Cruz Azul enfrenta un escenario delicado en la antesala de una jornada clave dentro del torneo. Dos de sus futbolistas más importantes, Lorenzo Faravelli Palavecino y Willer Ditta, se encuentran bajo advertencia disciplinaria debido a la acumulación de tarjetas amarillas, situación que podría condicionar las decisiones del cuerpo técnico.

Ambos jugadores suman actualmente cuatro tarjetas amarillas en el campeonato, lo que los coloca al borde de una suspensión automática. En caso de recibir una amonestación más durante el próximo compromiso de liga, quedarían inhabilitados para disputar el siguiente encuentro del calendario.

Cruz Azul podría perder a una pieza clave justo antes de enfrentar a Pumas 😬⚽https://t.co/R77FH5aE5N — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 4, 2026

El partido inmediato para la escuadra celeste será ante Atlético de San Luis, un compromiso que llega en un momento sensible dentro de la planificación deportiva. Más allá de la importancia del resultado, el cuerpo técnico también deberá considerar las consecuencias disciplinarias que podrían afectar al equipo.

En particular, la preocupación gira en torno al duelo posterior frente a Pumas, uno de los encuentros más relevantes dentro de la fase regular del torneo. La posible ausencia de Palavecino o Ditta representaría un golpe significativo para la estructura del equipo, dado el peso que ambos tienen en el funcionamiento colectivo.

Lorenzo Faravelli Palavecino se ha convertido en una de las piezas más influyentes en el mediocampo cementero. Su capacidad para distribuir el balón, generar conexiones ofensivas y aportar equilibrio táctico ha sido clave dentro del sistema que busca consolidar el entrenador.

Santos Laguna v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Guadarrama/GettyImages

Por su parte, Willer Ditta se mantiene como uno de los pilares defensivos del conjunto celeste. El central colombiano ha destacado por su liderazgo, fortaleza física y capacidad para organizar la última línea, cualidades que lo han convertido en un elemento indispensable dentro del esquema defensivo.

Ante este panorama, el entrenador Nicolás Larcamón podría verse obligado a analizar posibles ajustes en su alineación para el compromiso frente a San Luis. Una de las alternativas sería dosificar minutos o incluso reservar a alguno de los futbolistas en riesgo para evitar una suspensión.

Este tipo de decisiones no resulta extraño dentro de la planificación estratégica de los equipos cuando se acercan partidos de alta exigencia. Administrar las cargas y los riesgos disciplinarios forma parte de la gestión deportiva, especialmente cuando se trata de futbolistas que tienen un rol determinante.

La rotación aparece entonces como una opción viable para el cuerpo técnico cementero. Larcamón podría optar por modificar su once inicial o manejar cuidadosamente los minutos de Palavecino y Ditta, con el objetivo de preservar al plantel completo para los compromisos que se avecinan.

MÁS NOTICIAS SOBRE CRUZ AZUL